"El libro va a sobrevivir porque el lenguaje es un virus": Andrés Acosta en la FIL Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- “Aun cuando soy pesimista, en los libros sí creo, pienso que el libro es explosivo, no camina linealmente y no sabemos cuándo va a explotar. El libro va a sobrevivir en los distintos soportes, y sí va contagiando a lectores porque el lenguaje es como un virus”, manifestó el reconocido escritor mexicano Andrés Acosta al dar respuesta sobre la situación de la lectura en México que muestra rezagos escandalosos.

El multigalardonado escritor guerrerense, quien estuvo en la Feria del Libro Los Mochis 2021 para presentar su novela juvenil La sirena y el halcón con la que obtuvo el XIII Premio Nacional de Literatura para Jóvenes Fenal-Norma recientemente, dijo que tiene absoluta fe en los libros, y que a lo mejor en la producción no lo estamos haciendo de la mejor manera, pero cuando un muchacho toma un libro sí cambia su vida. Negó que sean los medios electrónicos que les impida leer a los jóvenes, más bien, dijo, es cuestión de actitud, más que el medio y el soporte.

Presentación del libro

En los comentarios del libro estuvo la profesora Nubia González, cuya novela, confesó, la había estremecido, y con la que se identificó como maestra de escuela que a veces no se comprende a los muchachos cuando están pasando por situaciones difíciles que tienen que enfrentar en su vida y se ven obligados a desertar.

La novela inicia con la autopresentación de Kalim, el personaje principal de la historia, que siente el abandono de su padre a quien considera un embaucador, y tiene que hacerse cargo de su hermana pequeña, abandona la escuela y se convierte en halcón.

“Una novela juvenil con un tema fuerte sobre la violencia en Acapulco, con una narrativa muy fluida”, comentó Nubia González, y la recomendó mucho. El autor compartió que nació en Chilpancingo, Guerrero, y nunca había escrito sobre su lugar de origen, y quiso hacerlo con esta novela juvenil para romper con el prejuicio.

Confesó que siempre ha sido antiescuela, de niño no leía libros infantiles o juveniles, leía cosas para adultos, como La sociedad desescolarizada, de Ivan lich, “ese libro me infectó, era un estudiante que no creía en la educación”.

El autor

Andrés Acosta es escritor de novelas, cuentos y poesía. En 2020 obtuvo el Premio Binacional Valladolid a las Letras por su novela Su fantasmática presencia. En 2019 ganó el Premio El Barco de Vapor de novela infantil con Clandestino. En 2018 fue seleccionado por la Universidad Castilla-La Mancha como un de los 25 autores hispanos mas relevantes de literatura juvenil.