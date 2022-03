El mexicano, Yael Martínez entrelos ganadores del concurso World Press Photo

México.El concurso anual de World Press Photo, dio a conocer los ganadores de la edición 2022 en las categorías regionales, fotógrafos de 23 países y uno de los que resultó seleccionado fue el mexicano Yael Martínez con su trabajo Flor del tiempo. La montaña roja de Guerrero. Por otra el organismo reveló que los ganadores del concurso global serán dados a conocer el siete de abril.

Premio

Cabe mencionar que se hizo una división por regiones, en total seis; se trata de: Norte y Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, Oceanía y Asia del Sur; y de cada una hubo ganadores, los cuales recibirán un incentivo económico de mil euros. En total fueron 24 fotógrafos los participantes de 23 países.

“Las obras premiadas presentan historias valientes, ideas invaluables y una diversidad de interpretaciones; desde los efectos innegables de la crisis climática hasta los movimientos de derechos civiles; desde el acceso a la educación hasta la preservación de las prácticas indígenas e identidad”, dio a conocer la organización a través de su página de internet.

Trabajos seleccionados

En la región Norte y Centroamérica resultaron seleccionados: Amber Bracken con Kamloops Residential School (Escuela residencial de Kamloops); Ismail Ferdous, con Las personas que alimentan a los Estados Unidos (The People Who Feed the United States); Louie Palu, con Año Político Cero (Political Year Zero) y el mexicano Yael Martínez, con La flor del tiempo. Montaña Roja de Guerrero” (The Flower of Time. Guerrero’s Red Mountain).

Mientras que en África, los ganadores son: Faiz Abubakr Mohamed, con la fotografía Protestas en Sudán (Sudan Protests); Sodiq Adelakun Adekola, con Miedo de ir a la escuela (Afraid to go to School); Rijasolo, con La guerra de los cebúes (The Zebu War); Rehab Eldalil, con El anhelo del extraño cuyo camino se ha roto (The Longing of the Stranger Whose Path Has Been Broken).

En Asia triunfó Fátima Shbair con Niños palestinos en Gaza (Palestinian Children in Gaza); Bram Janssen, con El cine de Kabul (The Cinema of Kabul); Senthil Kumaran, con Límites: conflicto humano-tigre (Boundaries: Human-Tiger Conflict) y Kosuke Okahara, con Asunto azul (Blue Affair).

Por su parte, en Europa los ganadores son Konstantinos Tsakalidis, con Incendio forestal en la isla de Evia (Evia Island Wildfire); Nanna Heitmann, con Mientras la tierra congelada arde (As Frozen Land Burns); Guillaume Herbaut, con Crisis de Ucrania (Ukraine Crisis) y Jonas Bendiksen, con El libro de Veles (The Book of Veles).

En Sudamérica, el galardón fue para Vladimir Encina, con Desalojo asentamiento San Isidro (San Isidro Settlement Eviction); Irina Werning, con La promesa (The Promise); Lalo de Almeida con Distopía amazónica (Amazonian Dystopia); Isadora Romero, con La sangre es una semilla (Blood is a Seed).

En la región de Oceanía y Asia del Sur los seleccionados son Anónimo, con Resortera (Slingshots); Matthew Abbott, con Salvando bosques con fuego (Saving Forests with Fire); Abriansyah Liberto, con Calina (Haze) y Charinthorn Rachurutchata con La voluntad de recordar (The Will to Remember).