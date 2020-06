El muralista Ernesto Ríos amplía sus horizontes con Casa Museo

Explica que ya se lanzó la convocatoria a través de grupos artísticos internacionales y nacionales y la respuesta ha sido muy favorable, sin embargo, la cuestión de pandemia ha provocado que la fecha de inauguración del evento, inicialmente programada para el próximo 15 de julio, se moviera al sábado 8 de agosto.

La casa museo tiene una interesante historia, pues es una casona antigua hecha de piedra en 1901, y en ella vivió el revolucionario Emiliano Zapata. El espacio albergará dos salas de exhibición, el estudio del artista y su hogar.

Destacó que quiere que para esta muestra el montaje se haga en físico en la galería, aunque en el protocolo de apertura solo estarán presentes cuatro personas: él, un representante de la alcaldía de Tláhuac, un fotógrafo y un periodista, y la difusión de la exposición se hará a través de redes sociales y medios de comunicación. Durante un mes permanecerán las 25 a 30 obras y buscará renovar exposición mensualmente. Mencionó que para la primera exposición ya ha recibido propuestas de artistas de Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Cuba, así como de los estados de Veracruz y Sinaloa, sin embargo, aún están en proceso de recepción y selección del material.

“La parte comercial está muy acabada ahorita porque la gente no tiene dinero, además de que el gobierno no tiene claro algún apoyo para la cultura. O será que los artistas no nos hemos manifestado lo suficiente”, señala, y agrega que por su parte ha sido muy positivo, no ha dejado de crear y se ha estado manifestando a través de las redes.