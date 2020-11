El paso de la Revolución Mexicana en el norte de Sinaloa

Sinalo.- En el marco del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el historiador Pedro Cázares Aboytes dio cuenta en videoconferencia sobre el paso de este movimiento armado en el norte de Sinaloa.

En ese momento cuando El Fuerte era el distrito que comprendía a los hoy municipios de Choix y Ahome, en tres municipalidades.

Albores de la revolución

El 20 de noviembre de 1910 fue detenido José María Ochoa en su casa de El Fuerte, líder de la revolución en Sinaloa, acusado de supuesto homicidio, y fue liberado por las fuerzas rebeldes que se levantaron en armas.

En Los Mochis las posesiones de la Sugar Company fueron invadidas de forma temprana, pero los empleados de alta confianza y algunos mexicanos defendieron la posesión del lugar. Esto generó que los habitantes del poblado Los Mochis se desplazaran hacia Topolobampo, el posterior arribo de embarcaciones norteamericanas de guerra estuvieron presentes, como la Nápolis, que patrullaron y se llevaron a los norteamericanos que quisieron, a la par de los combates, los norteamericanos se daban el tiempo para jugar beisbol.

Contrario a lo que se piensa que todos los indígenas yoremes se levantaron en armas, no fue así, algunos huyeron al monte, no porque estuvieran peleando, sino porque no compartían los ideales de pelear en la Revolución Mexicana.

Felipe Bachomo merece mención especial, el líder yoreme logró aglutinar un importante grupo de yoremes y pelearon al lado de mestizos con representaciones importantes.

Otros escenarios

En el norte de Sinaloa hubo un escenario diverso, autoridades que se ausentan, sin notarios que puedan cerrar los negocios, empresarios, comerciantes y agricultores pidiendo rebajas de impuestos. Y a la par de esto también había celebración de fiestas patronales, como el Día de San Juan, bodas.

Estuvo Venustiano Carranza en el primer lustro de la década revolucionaria. Después se iniciaría la parte más sangrienta, la guerra civil, que de alguna manera opaca esta parte de la Revolución mexicana porque ya estaban peleando entre los mismos líderes que se levantaron contra Porfirio Díaz.

La revolución generó un impacto importante en la región, la ruina de empresarios e industriales, ganaderos y comerciantes, la persecución de chinos e indígenas. Benjamín Francis Johnston, dueño de la fábrica azucarera se fue a Nogales, Arizona, un año y solo fue mediante la intervención del ideólogo carrancista Luis Cabrera que pudo regresar. La ruina de otros fue el encumbramiento de los norteamericanos en el norte de Sinaloa.

Otros sucesos

Surge la primera huelga de la historia del norte de Sinaloa, en 1914 los trabajadores del Ingenio Azucarero pidieron aumento de sueldo y rebaja de jornada laboral, que fueron rápidamente disueltos. La revolución generó la ruina de empresarios, industriales, ganaderos, comerciantes regionales.