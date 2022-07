El programa "La voz que permanece", del ISIC, pone a autores sinaloenses en el reflector

Culiacán, Sinaloa. El amor a la literatura y un deseo por celebrar y reconocer a los talentosos escritores sinaloenses, fueron las principales motivaciones que llevaron a la joven dramaturga Lizet Norzagaray a crear un espacio donde sus escritos pudieran ser escuchados, con sesiones de lectura en voz alta mensuales en la Sala de Arte Joven del Instituto Sinaloense de Cultura. Así, a través del programa La Voz que Permanece busca acercar al público a sus autores sinaloenses, “porque nos damos cuenta que hablamos mucho de estos autores, pero ¿realmente los hemos leído?”, manifestó Lizet.

Espacio para amantes de la lectura

Además de ser una plataforma donde los autores pueden exponer sus trabajos y llegar a una mayor audiencia, La Voz que Permanece tiene como propósito introducir al público a una gran variedad de géneros literarios. Lizet compartió un poco sobre el proceso de selección de autores y géneros. “Casi siempre son autores que yo conozco y que creo que deben difundirse. Me di cuenta que el género que más se lee en voz alta es la poesía, así que comencé exponiendo trabajos de dramaturgia y después pasé a buscar otros como el cuento y la crónica”.

La dramaturga Lizet Norzagaray lidera el programa "La Voz Que Permanece".

La joven dramaturgia afirmó que el programa también va dirigido a las personas que todavía no se atreven a adentrarse al mundo de la literatura. ‘’Si les da flojera leer en su casa vengan acá y además van a escuchar algo diferente, porque tratamos de hacerlo como dramatizado, para que sea una lectura no aburrida de escuela, sino que tenga un sentido, que tenga un tono. Incluso tenemos música para que vaya ambientando la lectura. No vamos a hablar de literatura, vamos a escuchar los textos que se han escrito aqui en Sinaloa", afirmó.

Programa abierto

Este martes 5 de Julio La Voz Que Permanece‘ contó con la presencia de la aclamada dramaturga Teresa Diaz del Guante, quien junto con la actriz Alejandra Benitez, dieron lectura a uno de los nuevos trabajos de la escritora que todavía no han sido públicos y habla sobre las desapariciones y la ausencia paterna.

Teresa Díaz del Guante y Alejandra Benítez estuvieron presentes en la reunión de julio.

Después de dar lectura a su trabajo, Teresa Diaz del Guante procedió a atender preguntas del público, donde compartió sobre su proceso creativo y lo delicado que es el hablar de problemáticas sociales como la violencia a través de sus obras. ‘’Entiendo la responsabilidad y la ética que tiene que tener cualquier autor al hablar de estos temas que se nos atraviesan y que pareciera que todos podemos hablar pero más que hablar son cosas sobre las que todos deberíamos saber", afirmó la autora.