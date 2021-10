El romanticismo se manifiesta en el CIE de Los Mochis con el recital Piano Apasionado

Los Mochis, Sinaloa.- Un lucido y especial recital impregnado de romanticismo regaló el doctor Valentín Gutiérrez Román la tarde noche del jueves a una gran audiencia que se dio cita en la Sala de Diálogos del CIE de Los Mochis en la velada Piano Apasionado.

El pianista, que se define como una autodidacta en busca de un estilo propio, logró conquistar a la nutrida asistencia con su particular estilo de ejecutar al rey de los instrumentos musicales como lo es el piano, desde el inicio del recital que estuvo muy ameno, aderezado con información muy bien documentada de los compositores de cada pieza que tocó, su origen y año, y algunas simpáticas anécdotas que recordó cuando algunos de los compositores como Agustín Lara estuvieron en Los Mochis.

El recital fue parte de las actividades de celebración de 15 aniversario del IMCA IAP, y estuvo dedicado a los historiadores fallecidos y brillantes integrantes de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis, A.C., Carlos Ramón Cital García y Arturo Villaseñor Atwood.

Repertorio musical

Por una hora el pianista hizo un recorrido por la época romántica de las baladas y boleros, ejecutando grandes éxitos, entre ellos Contigo en la distancia, del cubano César Portillo de la Luz, 1948; seguido por los temas Paradise, As time goes by, de la película Casablanca; Bésame mucho, de Consuelo Velázquez; Aquellos ojos verdes, del cubano Mariano Mercerón, 1920; y tres temas de Álvaro Carrillo: Amor mío, La mentira y Sabor a mí.

Luego ejecutó uno de sus temas favoritos, Recuerdos de Ipacaraí, del paraguayo Demetrio Ortiz, 1948; Amapola, de José María Lacalle, 1948; Adiós de Carrasco, un éxito que escribió el compositor originario de Culiacán en 1920 Alfredo Carrasco, para continuar con 4 piezas de Agustín Lara: Solamente una vez, 1941; Farolito, en 1931; María bonita, en 1946, y Noche de ronda, en 1931; y cerrar con broche de oro con Lisboa antigua, La barca, de Roberto Cantoral; Historia de un amor, de Carlos Almaral.

Luego de recibir una gran ovación del público que llenó la sala con su sana distancia, le pidieron otra, y el pianista los complació y les agradeció a todos su presencia.

El pianista compartió información detallada y algunas anécdotas en torno a cada pieza que tocó. Foto: Libertad Montoya/ Debate

El pianista

Es médico de profesión pero se define como un pianista autodidacta cuya afición por este instrumento se inició desde muy joven y lo empezó a practicar en busca de su propio estilo. Es integrante de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis y es autor de varios libros, entre ellos Yo bailé con la mujer de blanco, editado en 2014.