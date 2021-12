El sinaloense Luis Carrera se estrena como autor de su disco "Plebes vagos"

Los Mochis, Sinaloa.- “Este bato es el mismo bato, se repite al pasar por los años de los años porque el dólar no ha bajado, por balas que no le han dado por Nogales, por Tijuana y más allá...” así comienza el corrido que se incluye en el reciente disco Plebes vagos, del etno músico de Sinaloa, Luis Carrera, quien ahora debuta como compositor.

Es una producción musical independiente, desde el noroeste, con sonidos norteños, pilar de nuestra identidad sonora pero con otra perspectiva, y que se escucha ya en las diferentes plataformas musicales digitales, YouTube, Apple Music, Spotifly, entre otras.

El material discográfico

Plebes vagos incluye ocho temas, y empieza con una canción superalternativa, viene algo de son fusionado con otras sonoridades nuevas, otra canción es un son cubano que hizo con su amigo Cutiño, una canción norteña fusionada, el tema Desde esa libertad, Lumbre para rato, como un homenaje a los amigos.

“Algunos son temas que compuse en una experiencia que alguien me había contado en el proceso de migración, la propia experiencia de mi papá que a los 14 años emigró, y que fui recopilando”, explica el también concertista sobre su reciente producción musical.

Portada del disco ilustrado por Miguel Antonio Rosas. Foto: Cortesía

Proceso creativo

Después de una larga gira por el mundo donde el músico acompañó a la cantante Leyden, llega la pandemia y todo se paralizó, es entonces que Luis Carrera decide producir su nueva música.

“Durante todo este año de pandemia me dediqué ha producir mis canciones. Hace tiempo que traigo un proyecto entre fusión de música mexicana, músicas electrónicas, y de un tiempo acá me surgió la idea de hacer corridos, pero con otra sonoridad. Son corridos de migrantes que se titula Corrido del bato... yo traigo otra idea de estar promocionando otras músicas del norte bajo una etiqueta que estoy recopilando de músicos que se llama El otro norte. Y mas allá de la instrumentación es la lírica, que alguien me había contado del proceso de migración y hablan mucho del tren”, explica el autor.

Agradecimientos

“Decidí producirme un disco con mis canciones sin más recursos que mis ideas musicales y la gran ayuda de unos cuantos amigos, y hoy aquí está el disco, ha valido la pena el proceso”, dice luego de agradecer las aportaciones de sus amigos Nat de la Torre, Cordero, Mikkel, Zindu y Kevin, Nirl Cano, Chespi, Marcela Mota, Liudvik, Noé, Emiliano, Joaquín, Tito y Miguel Luna.

Más del músico

Luis Alberto Carrera Villalobos, originario de El Fuerte, Sinaloa, estudió una maestría en etnomusicología en la Universidad de Guadalajara, profesor en la Universidad Libre de Música, concertista, integrante del grupo Inapo, de El Fuerte, autor del libro Música indígena y contemporaneidad, nuevas facetas de la música en las sociedades tradicionales, coordinado por Miguel Olmos Aguilera en 2017, y productor musical de El otro norte.