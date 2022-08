"El teatro me cambió la vida": Homero Ferruzca

Los Mochis, Sinaloa.- El actor, director, escritor y productor mexicano de teatro, cine y televisión, Homero Ferruzca, mejor conocido por su personaje de "Homerito" y de Felipe Alarcón de la serie "El Chapo", se encuentra en la ciudad de Los Mochis, donde impartirá el Taller de Actuación: Diferentes técnicas y métodos para abordar de manera creativa y divertida el arte del actor", los días 6 y 7 de agosto en el Salón Galas del Hotel Plaza Inn.

El actor con 36 años de trayectoria, celebró que gente de Sinaloa tenga esa inquietud de prepararse, y ser mejor, pues este taller no solo va dirigido a actores, sirve hasta para personas que tienen problemas de inseguridad y autoestima.

Expuso que la actuación sirve para mejorar nuestra autoestima, para hablar en público, expresarse mejor, ser mas empático con las personas.

Durante conferencia con los medios, comentó que a él el teatro le cambió la vida, pues al ser una persona chaparrita creció siendo un niño inseguro. "El teatro me cambió la vida, me dio seguridad, confianza, fui perdiendo esos miedos, me cambió la actitud ante el fracaso."

También genera seres sociables, agregó el reconocido actor, aumenta el nivel cultural, estimula la imaginación y creatividad, expande horizontes, posibilidades y objetivos, y lo mas importante: "crea una mejor versión de nosotros mismos", resaltó.

Explicó que este taller será mas práctico que teórico, y los talleristas se van a convertir en jugadores, será mas lúdico, y tocarán todos los géneros que se pueda en estos dos días, cuando también compartirá sus experiencias de vida, desde que se convirtió en un niños huérfano de padre a los 9 años y tuvo que ir solo a la escuela primaria y a trabajar, su incursión en la actuación, de la cual su familia estaba en contra, cuando esta profesión, dijo, es la mas disciplinada que conoce.

Te recomendamos leer:

También habló de sus próximos proyectos en las redes sociales de nuevos personajes, de su trabajo en televisión, y de su anhelo de incursionar en el canto.