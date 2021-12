Elma Correa arranca carcajadas en la FIL Guadalajara con su libro "Las mentiras que no te conté"

Guadalajara, Jalisco.- Elma Correa rebozó felicidad y arrancó decenas de carcajadas a los amantes de la lectura que este miércoles asistieron a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara para presenciar la presentación "Mentiras que no te conté", obra literaria con la cual ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola.

En esta obra, la autora cuenta la historia de 8 mujeres, porque no quería hombres protagonistas, con las cuales, dice, busca llevar entretenimiento puro al lector.

"Me gusta divertirme cuando escribo y me gusta divertirme cuando leo y mi gran anhelo es que la gente se divierta cuando me lean. Ya que hicieron el esfuerzo a la lectura pues que la pasen bien, para que estar ahí atormentándose, leyendo una cosa de mucho sufrir. ¡Para eso están los novelistas!", exclamó mientras que en sala que lucía llena resonaban las carcajadas una y otra vez.

La escritora originaria de Mexicali, Baja California, dejó en claro que el Norte las mujeres se saben divertir y salir adelante ante cualquier desventuranza a la que se enfrenten.

"Son morras con amigas, que a lo mejor tienen situaciones muy jodidas, pero de algún modo, aunque no se resuelven sus asuntos, los transitan, los soportan porque hay personas a su alrededor", jugando un papel importante en ello la invaluable compañía de las amistades y la familia, comparte.

La escritora Liliana Pedroza al hablar del libro "Las mentiras que no te conté", de Elma Correa. Foto: Carolina Solís

Este libro que la llevó a ganar un premio nacional de literatura y a ser una de las escritoras invitadas a la FIL Guadalajara, revela, fue algo no planeado, mucho menos el premio, de reconocimiento y monetario, que con él ganó.

"Es un libro que no pensé que fuera a ser un libro cuando lo estaba escribiendo. Lo escribí para no volverme loca a media pandemia... para no hacer mi tesis de doctorado...soy una procrastinadora profesional", confiesa.

Fue Antonio, uno de sus allegados, quien le motivo a registrarlo en el concurso literario y el resultado fue alucinante.

"¡Y qué tal que fue en PDF! No tuve que gastar ningún centavo para imprimirlo y ganarme 150 (pesos). Es una maravilla y ‘deveras’ que padre haberles pateado el trasero a 652 libros", dijo entre risas, mientras que el público le hacía segunda.

En la FIL Guadalajara, parecía no haber alguien más feliz que ella.

En este marco, Elma Correa confesó que siempre le huyó al estereotipo de 'autora norteña' e incluso no le fascinaba permanecer en su "ejido": Mexicali. No obstante, hoy, con la pandemia del Covid-19 la situación es diferente.

"Me reconcilié con el Norte ahora en pandemia... Antes de la pandemia quería pasar el menor tiempo ahí en mi rancho y ahora me gusta, estoy cómoda y creo que eso se nota en mi libro", dice.

La autora también aclaró que no le gusta escribir anécdotas propias, pues dice es el peor error, no obstante, sus gustos y esencia, dice, pueden verse en esta obra literaria.

"Ninguna de estas cosas, nada me pasó a mí, no soy yo, no es mi alter ego, nada que ver conmigo en términos directos. Aunque, tiene todo que ver conmigo, porque es el modo en que veo el mundo, son las historias que me gusta contar".

Expresiones de Elma Correa durante la presentación de su libro en la FIL Guadalajara. Fotos: Carolina Solís

Entre quienes estuvieron en la presentación del libro "Mentiras que no te conté" para hablar de la obra y la autora figuró Liliana Pedroza, quien dijo que Elma Correa ofrece en su libro "una gran profundidad en sus personajes, en la complejidad de sus historias, y nos lleva con una velocidad a través de su prosa, esa prosa que no se si leerlo todo de una vez y estrujarnos".

Por su parte, el maestro Ricardo Sígala dijo que "Mentiras que no te conté" es "un continente de un proyecto literario por demás auténtico". Respecto a la autora dijo que "Elma Correa es una voz que se identifica desde las primeras frases... tiene un tono irreverente, iconoclasta, aunque sus temáticas son sumamente profundas. Sus personajes pueden ser obscuros al mismo tiempo que venenosos, pueden ser serios y triviales a la vez, ejerce ella una escritura compleja y muy elaborada, al tiempo que su lectura resulta ágil, amena y divertida... No existe una formula Correa... en todo caso su fórmula es la variedad", concluyó el presentador.

Mientras tanto, la autora se acomodaba el cabello, posaba, sonreía, saludaba, gozaba ser el centro de atención en la FIL. Así, como una revoloteante mariposa, es la escritora norteña Elma Correa, a quien la sinceridad se le da ¡y bien! "¡Traigo una resaca de anoche!”, dijo para cerrar con broche de oro y arrancar otro puño de carcajadas a los asistentes.