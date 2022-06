Élmer Mendoza: "'Ulises', de James Joyce, rompió las barreras del olvido y este es su legado"

Sinaloa, México. Organizado por la Casa Estudio Cien Años de Soledad —Fundación para las Letras Mexicanas— en su ciclo de charlas con escritores, Élmer Mendoza —miembro de El Colegio de Sinaloa— participó con la conferencia: "Un viaje personal por el Ulises de Joyce", este martes, a través de plataformas digitales, en el marco del centenario del escritor dublinés.

Obra única

Élmer Mendoza habló desde su experiencia como lector en el año de 1979, cuando conoció esta obra y de la cual aún no concluye. “Uno es lo que escribe, sin duda. Mucho le debo a mis precursores, James Joyce y a su novela Ulises”.

Entre sus comentarios dijo que Joyce previó que se hablaría de Ulises al menos unos 300 años. “Levantó polvareda en un principio y su permanencia en miles de lectores no fue pasajera, sobre todo de anglo-hablantes. El Ulises rompió las barreras del olvido y esto es su legado”, y añadió que Joyce enseñó a las generaciones posteriores de novelistas.

A continuación, Élmer Mendoza detalló las aportaciones de Ulises, iniciando por los diálogos y presentando someramente a los personajes fundamentales: Joyce crea un personaje vivaz y con sentido del humor: Stephan Dedalus, tranquilo; mientras Mulligan es un torbellino, un tipo movido.

“Ellos conversan y los diálogos son perfectos y luminosos. Al parecer Joyce era conversador y sabía escuchar.” Élmer Mendoza explicó que Joyce asistía al teatro y jugaba con la figura de Shakespeare, también conocía el teatro contemporáneo, especialmente el de Ibsen. “Me quedó claro que los personajes de novela deben de hablar, las formas en que hablan los definen”, señaló el miembro de El Colegio de Sinaloa.

También indicó que el monólogo interior en Ulises fue un aspecto importante. Desde el inicio, “Joyce desliza breves monólogos, pues alteran la línea narrativa que está desarrollando. En la actualidad el monólogo desconcierta a algunos lectores. Se convierte en un aspecto notable de la novela”, dijo Mendoza.

Para ello, Joyce, a través de los personajes como Stephen, opina sobre la historia, el arte, lo que habla de una madurez; por su parte, Leopold Bloom es un personaje maduro, mujeriego, comerciante y piensa sobre sus cuitas de carácter mercantil.

Remarcó el hecho de que Joyce fue profesor de inglés y no ocultó que sus amigos aparecerían en Ulises. “Los peores personajes de sus novelas fueron los amigos que lo trataron mal”, destacó. “Las novelas pueden servir para cobrar algunas deudas con las personas, tomen venganza de los que les hayan hecho algo”, sugirió el escritor a manera de broma y estrategia narrativa.

Aportaciones

Entre otros aspectos que Élmer Mendoza quiso destacar fue la ambición de Joyce de que Ulises fuera una novela total, sin desdeñar las tradiciones: “los deportes también tienen cabida como el cricket, el box, pues escuchaba cómo se narraban las peleas; de esto también aparece en Ulises”. Incluyó chistes y logró que funcionaran en la novela con una maestría. Añadió que la música siempre está presente, pues Joyce era tenor ligero; así como la política donde crítica a los irlandeses y los ingleses, sobre todo a estos últimos.

El escritor sinaloense explicó que otro reto vigente que dejó Joyce es el lenguaje donde él llegó a utilizar 33 000 diferentes palabras; lo mismo reunió onomatopeyas, palabras de otras lenguas, arcaísmos, neologismos, incorporó poesía, letras de canciones, artículos de periódicos y el lenguaje del erotismo.

Asimismo, agregó que Joyce utilizó las formas de la novela de caballería y de la novela romántica, la cual tiene una estética suave, amorosa, tranquila; mencionó que son recursos narrativos que no se deben desdeñar. De la misma manera, el novelista sinaloense invitó a los lectores a leer el capítulo 17, escrito con preguntas y respuestas; para aquellos que se atoran en la escritura de su novela, señaló que se puede tomar cualquier pregunta o respuesta.

El escritor invitó a los escritores jóvenes a arriesgarse, en no temer a los errores a la vista de otros y, para ello, citó a Goethe señalando que el que no comete errores, no avanza. Para concluir, Élmer Mendoza expresó: “Para mí, Ulises continúa siendo una fuente donde flota todo lo que necesito para escribir”. Leer a Ulises es una lectura para siempre, como las buenas amistades o los amores insustituibles, finalizó el autor.