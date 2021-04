Élmer Mendoza presenta su sexta entrega del Zurdo Mendieta

Los Mochis, Sinaloa.- En el marco del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor fue estrenada la novela, como una oportuna celebración, Ella entró por la ventana del baño, de Élmer Mendoza, a través de Facebook Live por invitación de El Colegio de Sinaloa y el H. Congreso de Sinaloa.

Los comentarios de la reciente novela de este autor sinaloense que ha hecho escuela de la literatura mexicana actual, estuvieron a cargo de Samuel Parra, ensayista y promotor cultural mazatleco con maestría en literatura contemporánea, quien abordó al escritor de esta sexta entrega de la serie del Zurdo Mendieta, con algunas preguntas sobre este emblemático personaje de la novela policiaca, y sobre las construcciones psicológicas de estos personajes, y sus próximas entregas.

Creador de la marca Sinaloa

Durante la presentación de Élmer Mendoza, quien preside El Colegio de Sinaloa, como novelista se colocó entre los más destacados de Sinaloa y de México; autor de 22 libros, de las cuales 6 forman parte del detective El Zurdo Mendieta -algunos traducidos al portugués, italiano, francés y griego-, Samuel Parra los definió como un predecesor de Homero, el maestro Élmer Mendoza, “es el ciego poeta compositor de los versos que se convirtieron en el viaje del Zurdo Mendieta en una odisea, este héroe sinaloense, que surca en los mares de la imaginación hasta alcanzar el Hades, desafiando el canto embriagador de las sirenas o las buchonas...

Élmer Mendoza reescribió el género de la novela policiaca, lo reinventó al romper la cuarta pared de la literatura, al generar la marca Sinaloa no como un entidad violenta sino como un sello de creación artística. Élmer le pertenece a los sinaloenses, el mito del Zurdo sigue surcando al tiempo, el héroe culichi todavía no ha llegado a su puerto final.

Es una presentación de Ella entró por la ventana del baño, reinventó el género policiaco, adentrando este a los nuevos tiempos”.

La novela

Samuel Parra comenta que esta novela es una historia basada en esta canción de The Beatles “She came in through the bathroom window”. Es un recorrido musical, un play de 25 melodías en cada apreciación. También hace una triada en el epígrafe al citar a José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes y Fernando del Paso.



¿Qué significa esta triada?, le pregunta.

Élmer Mendoza responde que los epígrafes son como un respaldo, como una señal del perfil y formación de los escritores y a quien el autor le debe cosas. “Yo pongo junto a José Emilio Pacheco y Fernando del Paso porque Yucatán lleva un premio y cuando estaba vivo fue acreedor al premio, y dio un discurso muy crítico, y me impresionó muchísimo en relación a este país y lo que podemos heredar, que por días se está deshaciendo, quise poner a los dos ahí; y a Carlos Fuentes que escribía muy bien, gran constructor de ficción, era un aristócrata de las letras que tenía todo... sus ideas deslumbrantes, un hombre muy brillante, son mis respaldos para que el Zurdo Mendieta se sintiera bien y resolviera muy bien la detectivesca para investigar a la pelirroja.

Lo que me agrada libro es que no solo se limita a la aventura detectivesca del Zurdo, a la búsqueda de la pelirroja, cómo encontrar a esta mujer que es el amor platónico de Favela que está a punto de morir, tienen que ver mucho con la portada de libro y el nombre de la canción, comenta Parra.

¿Cómo eligió el título?

Me llamó muchísimo la atención esta chica que entra por una ventana a la casa de Paul McCartney en Londres, era admiradora de McCartney le simpatizó mucho y aceptó conocerla y le surgió la idea de escribir esta canción breve. Yo la escuché y me pareció genial, pero pasaron muchos años y no salió nunca de mi cabeza; duró décadas ahí, hasta que cuando estaba escribiendo el libro Asesinato en el Parque Sinaloa dije ‘le voy a seguir con esta’; tenía que crear una historia y un perfil de esta mujer hermosa, atrevida, fuerte, y muy echada pa’ delante, y encontrar aparte un hombre mayor de 86 años al que le quedan pocos meses de vida, le pide al Zurdo que la busque y al detective lo atrapa la curiosidad. Yo tengo que contar la historia de ellos y que el Zurdo no conoce por qué Ricardo Favela quiere verla y yo cuento su historia amorosa y muy erótica.

Un saludo a sus amigos

“La pretensión era enviar un saludo a mi gran amiga Tere Margolles, artistas conceptuales más fuertes de la estética de la violencia y que nunca la invitarán a exponer en Culiacán. Yo la quiero mucho, y en el caso de López Sáenz, uno de los artistas plásticos que tienen mejor obra en Sinaloa, él tuvo una gran época, es un artista de los que pone nombre a las regiones y desarrolló una estética sin miedo a hacer figuras gorditas, un artistas que reconozco y quiero mucho; su nombre y su obra hace que se crea a Sinaloa una tierra de grandes artistas.”

¿Hay continuidad del Zurdo?

Ahora no sé nada, apenas estoy haciendo la promoción de la novela, dejaré pasar todo este año y algunas de las ideas que tengo en mi cerebro madurarán, a ver cuál sobresale para hacer la séptima... el personaje del Zurdo Mendieta es sinalonse, culichi y tiene que tener ese perfil, temerario, se juega el todo por el todo; es atrabancado, no quiero perder esa esencia, reconoce la belleza femenina, como policía tiene momentos brillantes y corazonadas. Al final, Élmer Mendoza recomendó a los jóvenes leer libros porque cambian la vida, porque los ayudan a encontrase a sí mismos, y tiene las respuestas.

EL DATO

La Novela

En este libro, el Zurdo deberá hacer frente a Sebastián Salcido, alias el Siciliano, quien busca venganza después de pasar más de 20 años en prisión. A la par, el detective tiene otra misión: encontrar el antiguo amor de un empresario moribundo. En una carrera contrarreloj, el Zurdo deberá enfrentarse a la inevitabilidad de la muerte.