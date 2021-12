En América Latina hay tres dictadores... ¿AMLO sería el cuarto?: Jorge Ramos en la FIL Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- ¿México tiene la cuarta dictadura de América Latina? Esta es la respuesta que —al parecer— el periodista Jorge Ramos busca obtener con sus visitas a La Mañanera y con la petición de entrevista que hoy lanzó al presidente Andrés Manuel López Obrador desde la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

"Señor López Obrador, si anda por ahí ¿una entrevista o no?", dijo al presentar su libro "17 minutos: entrevista con el dictador", ejemplar que habla sobre el abrupto encuentro que tuvo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro a quien llevaba años buscando para demostrar que era un dictador.

Una búsqueda similar ha emprendido con el actual presidente de México, a quien a confrontado en tres ocasiones en La Mañanera y a quien hoy de nuevo le criticó su gobierno y política pacifista de abrazos y no balazos, pues dijo, al término del sexenio podría haber 200 mil asesinatos.

"Señor López Obrador su gobierno está a punto de convertirse en el más violento de en la historia moderna. Los abrazos, no balazos no han funcionado", resaltó.

Jorge Ramos en la FIL Guadalajara. Foto: Ulises Ruiz (AFP)

Al hablar sobre el quehacer periodístico Jorge Ramos lamentó que México se cuente con 145 periodistas asesinados desde el año 2000, que hoy sean poco los que hoy se atreven a confrontar al gobierno y que a los pocos valientes se les intente "descalificar".

Pese a ello, su presencia en las ruedas de prensa denominadas Mañaneras seguirán, advirtió, e invitó a los periodistas a confrontar al actual gobierno de AMLO, pues acusó que este encuentro entre gobierno y medios se "es un ejercicio de propaganda", que el morenista ha copiado a Hugo Chávez y en donde "él controla el micrófono'".

"Si hubiera dos o tres periodistas que confrontaran al presidente Las Mañaneras no serían Las Mañaneras, a lo mejor serían las semanales, las mensuales o las bimensuales", aseguró con una sonrisa en el rostro.

"El presidente López Obrador tiene que entender que para eso somos los periodistas (para confrontar) ... y si no lo hacemos de nada sirve nuestro trabajo", añadió y lamentó que al igual que Nicolás Maduro "lo primero que hacen es tratar de descalificarnos... No se trata de argumentar lo que trato el reportaje, si estuvo bien o no, sino sencillamente descalificas. Lo mismo que hacía Fidel Castro. Los dictadores, en lugar de contestar y argumentar contigo, lo que hacen es te tratan de descalificar: neoliberador, conservador, comunista", añadió.

Sobre la entrevista que tuvo con el presidente de Venezuela, Jorge Ramos aceptó que el objetivo era demostrar que es un dictador e incluso dijo este es uno de los tres con que hay en Latinoamérica. "Para mí en este momento en América Latina hay tres dictadores: en Cuba, Nicaragua y Venezuela".

Sobre la posibilidad de que la República Mexicana se convierta en uno más, Jorge Ramos dijo que "a los mexicanos nos ha costado mucho tener la democracia que tenemos" y aunque la catalogó de "frágil" y "débil", resaltó nunca se permitirá que el país "regrese a ser la dictadura de partido como tuvimos de 1929 al 2000 o con Porfirio Díaz". El impedirlo, sentenció, es un compromiso que todo periodista debe asumir.