“En ‘Olvidarás el fuego’ quería dar voz a los que no tienen voz”: Gabriela Riveros

Sinaloa.- En su nueva novela Olvidarás el fuego, la escritora mexicana Gabriela Riveros aborda una historia real y silenciada a lo largo de cuatro siglos: el éxodo sefardí de España y Portugal, y de los esfuerzos para sobrevivir migraciones, intolerancia, torturas, intrigas políticas y traiciones.

De la mano de la autora viajamos al año de 1596, cuando miles de personas en la Alameda Central de la Ciudad de México fueron testigos de la condena del joven poeta y líder religioso Luis de Carvajal, alias Joseph Lumbroso, quien tras ser perseguido y torturado fue quemado en la hoguera junto con su madre, dos de sus hermanas y cinco miembros de su comunidad, condenados por la Inquisición como herejes judaizantes.

A través de personajes reales seremos testigos de su resistencia heroica y clandestina, de la lucha de hombres y mujeres, de familias enteras que dieron la vida por el derecho a la libertad de pensamiento y del credo religioso.

En la novela narras lo sucedido con Luis de Carvajal, pero también con su familia. ¿Cómo fue dimensionar esta historia?

Esta es la primera novela que recupera la figura histórica de Luis de Carvajal, El Mozo, y vamos a ver el éxodo sefardí de España y Portugal, particularmente la tragedia y el drama de la familia Carvajal en la Nueva España, con estos procesos de Inquisición. Quería primero abordar la vida de él y la verdad es que la novela me fue creciendo;no pude dejar de lado la historia de su tío, que además fue víctima de alguna manera porque todavía cuando yo estaba en secundaria, nos enseñaron la historia tergiversada, pues los historiadores tomaron como fuente primaria lo que dijeron los enemigos.

Mientras indagaba en este joven que murió a los 29 años en la hoguera, me daba cuenta que nunca los hubieran llevado a la hoguera si no hubiera sido por la relevancia del proyecto que traía su tío. Felipe II, en su momento, era el monarca más poderoso. En su reinado solamente da dos capitulaciones y una se la da a don Luis de Carvajal y de la Cueva, a quien le otorga una autoridad para explorar y pacificar los territorios que iban desde el Pánuco hasta la Florida.

Por supuesto, que quienes ya estaban asentados aquí y vieron sus intereses mermados, se pusieron alerta. Les tomó 10 años derrotar al tío y como no sabían por dónde, lo que les funcionó fue acusarlo de encubridor de judaizantes, porque su familia practicaba lo que llaman los criptojudíos, ‘un judaismo hacia adentro de la casa’, un judaismo clandestino.

¿Cómo fue recabar tantos datos y de alguna forma darle cierta estética que requiere el género de la novela?

Para mí fue un proceso fascinante. Estuve armando un rompecabezas durante 4 años, porque primero empecé un año de pura investigación, que fue el 2018. Investigación no nada más de consultar muchos libros, sino que me interesaba mucho conocer, por ejemplo, los sitios que aún quedan, donde estuvieron los personajes. En Ciudad de México hay algunos lugares.

Por ejemplo, dentro del Palacio de Inquisición queda una parte antigua de las cárceles donde fueron procesados ellos. También está el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas [...]. Seguía encontrando sorpresas a diario, porque no me imaginé las vidas tan fascinantes de cada miembro de la familia, cada uno merece una novela. También quería dar voz a los que no tienen voz, por ejemplo, todos los africanos que migraban con los portugueses a América, las tribus y los grupos humanos que hubo en aridoamérica.

Había que dar esta multiperspectiva para armar la novela y también dejar que el mozo hablara. Hay pedazos que los cuenta él, porque encontré que él cuenta partes de su vida, su amor a Dios, sus aventuras y cómo escapa de la muerte.

Tomas como referente también unos manuscritos y memorias hallados en 2016 en una casa de subastas en Nueva York, y que ahora regresaron al país...

En México tenemos un archivo de Inquisición muy vasto, quizá el más vasto del planeta, y no es porque no hubiera otros iguales, sino porque se inundaron y se quemaron en otros países donde también hubo inquisición. Ya cuando uno empieza a ver, te das cuenta de que registraban con rigor, pero este registro era con el afán de exterminar eso, de olvidarlo. Pero lo absurdo es que en este afán de desaparecer y extinguir esa herejía, que eran todas estas costumbres, cánticos, alimentos... Lo que hicieron fue que lo conservaron, porque después se olvidó que ahí estaba. Después de 1549, donde muere la hermana menor, esto queda en un absoluto silencio, hasta que a finales del siglo 19 Vicente Riva Palacio va y se encuentra este archivo. A día de hoy se llama “El lote Riva-Palacio” y ahora sus descendientes lo devolvieron al Archivo General de la Nación.

La grandeza del libro no solo se queda en lo que podemos leer, sino precisamente en todo esto que nos cuentas. Lees un pasaje, el nombre de algún lugar y como lector esto te lleva a investigar.

Para mí es muy importante no solamente contar. Yo estudié música desde los 4 o 5 años, entonces para mí las palabras tienen que tener esa posibilidad de evocar una serie de significados, sentimientos, vivencias y experiencias, porque ese es el arte de la palabra, porque si no, las palabras nos sirven para hacer listas de supermercados, una nota, un documento informativo, pero entonces, cuál es la diferencia con las palabras que hacen arte. Sí, cuido mucho la prosa y el ritmo del lenguaje.

A veces me dicen ‘es que escribes muy poético’ y yo ‘bueno, sí, es que para mí es muy importante no solo lo que se cuenta, sino cómo se cuenta’. Para mí la novela es, como dice Cristina Rivera Garza, ‘una anfitriona de muchos géneros’. Por esto mis dos novelas tienen un QR que te manda la música que puedes escuchar para leer, que es la música que yo escuché para escribir la novela. También comparto muchas imágenes de los documentos que encontraba de algunos sitios que visitaba y había más, pero ya la novela tendría que ser como de 1000 páginas. Hay una línea en la novela que es como yo, que es esta metanarrativa, que está como en máquina de escribir. Y luego también les puse mapas, donde está ocurriendo la historia; y les compartí el árbol genealógico.

Das voz a los migrantes y es un libro que se puede adecuar bien a la actualidad, porque si bien los juicios que hicieron a los personajes no son igual hoy, la sociedad sigue haciendo juicios morales y hacia la fe, ¿no?

Totalmente de acuerdo. Es muy diferente ver en la primera plana del periódico “tantos migrantes”, y la gente siente como una lejanía; o encuentran una fosa con desaparecidos o hablan de feminicidios, pero la gente se deshumaniza, se reducen a cifras, y da lo mismo 20 mil, que 50 mil. Y cuando percibimos la realidad a través de la literatura, aunque la gente diga ‘eso ficción’, pues eso es más real que lo que pareciera real. Es la única manera que tenemos de sentir en carne propia. Es una novela de hombres, mujeres, ancianos y niños que arriesgan sus vidas, porque todos son migrantes en el fondo. Es una historia donde está la violencia, la intolerancia, no nada más ideológica y religiosa. Yo sí encontraba que el autoritarismo, las luchas de poder, los intereses escondidos, son definitivamente una historia de hoy en día.

Datos sobre su carrera literaria

Su literatura ha obtenido más de una docena de premios nacionales e internacionales y se ha publicado en antologías y revistas de varios países.

1998

Gabriela Riveros ha incursionado en diversos géneros. Con su libro de cuentos Ciudad mía obtuvo el Premio Internacional Universidad Externado de Colombia.

2000

Se adentró en la literatura infantil con El encargo de Fernanda. En los años siguientes se añadieron Mi hermano Paco, Don Florencio de Polvorín y El secreto de los asteriscos.

2019

La escritora publica su novela Destierros, historia que escribe entre un cruce de narrativas y con su estilo poético marcado, llevándonos a un recorrido por varios personajes.

2022

En su más reciente novela, Olvidarás el fuego, parte de la vida de Luis de Carvajal, alias Joseph Lumbroso, para abordar también a su famlia y la condena de la Inquisición a ellos.

El Perfil

Gabriela Riveros, escritora

*Lugar y fecha de nacimiento: Nació en Monterrey, el 3 de octubre, de 1973.

*Ocupación: Escritora y catedrática.

*Estudios: Licenciada en Letras Españolas del Tecnológico de Monterrey y tiene Maestría en Humanidades de la Universidad de Monterrey.