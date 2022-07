En 'Tratado de ciencia canalla', David G. Jara repasa sucesos aberrantes de dicha disciplina

Sinaloa, México. A través de su nuevo libro Tratado de ciencia canalla (Fondo de Cultura Económica), David G. Jara realiza un recorrido por las causas y consecuencias de algunos de los sucesos más aberrantes en los que se ha empleado la ciencia. “Hablamos de un tipo de ciencia que ha perdido el objetivo real, que es el ser humano, y que realmente desvirtúa lo que es la ciencia, convirtiéndola en eso, en una ciencia canalla, en una ciencia para unos pocos”, dice el autor.

Libro homogéneo

El doctor en bioquímica y profesor de ciencias precisa que el objetivo del libro es “analizar diversos aspectos negativos en los que nos hemos equivocado históricamente, con el objetivo de mejorar la ciencia, de saber en qué estamos fallando o en qué hemos fallado, para intentar no volver a cometer el mismo error”.

“El libro es ciencia canalla, pero es un libro pro ciencia, a favor de la ciencia. ¿Y cómo podemos mejorarla? pues mejorándonos a nosotros mismos con una autocrítica, una autovaloración, viendo en qué hemos fallado. El libro busca analizar en qué se ha fallado y bajo qué contexto, porque es muy importante saber qué es lo que estaba pasando para que eso sucediese”.

Para G. Jara el capítulo más complejo de escribir en 'Tratado de ciencia canalla' es uno sobre la ciencia nazi.

Una de las virtudes del libro es que está dirigido a la sociedad en general y no solo para científicos, además de narrar los hechos de manera más didáctica. “Cuando escribo los libros de divulgación, intento que no sean meros datos y curiosidades relacionadas con la ciencia, sino que tenga un formato de lo que es un ensayo, de lo que es un libro que se pueda leer, que sea homogéneo, que tenga una linealidad, una continuidad y sea algo objetivo”.

Búsqueda lenta

El autor español comparte que si bien desde el inicio tenía una idea clara de lo que sería este libro, el proceso fue mucho más pausado que con sus textos anteriores. “Hubo que hacer una búsqueda bibliográfica importantísima, que es lo que más tiempo me llevó, pero también lo que más me gustó. Y aún teniendo claros los temas que quería tratar, las historias las fui buscando".

"Básicamente, una vez que vas construyendo las ideas, vas buscando más y más información, y a veces descartas algún tema que tenías claro, porque dices ‘este me hila mejor’, pero la parte de la búsqueda de la información fue muy muy lenta, de hecho yo suelo tener toda la información buscada cuando hago un libro, para todos los capítulos y aquí no. Pedía artículos, a través de la Biblioteca Nacional de España, pedí a universidades de Estados Unidos, y tardaban en llegar. Fui haciendo capítulo por capítulo, iba buscando información de uno, mientras estaba escribiendo el otro, que es algo que normalmente no he hecho. Sí llevó mucho tiempo, pero insisto que fue la parte más bonita para darle un sentido, un contexto real al libro”, añade.

Para G. Jara el capítulo más complejo de escribir es uno sobre la ciencia nazi. “El libro habla de ciencia canalla, pero siempre he intentado mantener un respeto por todas las víctimas. El libro no tiene nada de morbo, pero incluso hasta el enfoque que he dado en el tema de la ciencia nazi ha costado encontrarlo porque muchas fuentes bibliográficas, sobre todo secundarias, lo exageran, te ponen la parte irracional, y yo he intentado demostrar o explicar esa parte monstruosa, pero racional que tuvieron los científicos nazis, y era la parte más complicada de extraer. Tenía que seleccionar muy bien los diálogos , porque a veces hago hablar a los propios personajes , y aquí tenia que buscar muy bien qué dice cada uno de ellos, evitando el morbo”, explica y añade que el capítulo más interesante de trabajar fue uno sobre la ciencia del franquismo”.

Finalmente, invita al público a leer Tratado de ciencia canalla. “Van a pasar un rato entretenido. Es un ensayo tan científico como no científico”.