Encuentran restos de lo que podría ser una civilización antigua en Cerro del Toro en Acámbaro

Acámbaro, Guanajuato.- El investigador guanajuatense Leonardo Amezcua Ornelas dio a conocer que, en el Cerro del Toro del municipio de Acámbaro, Guanajuato, existen figuras prehispánicas, que podrían indicar la existencia de un pueblo antiguo, comentó que trabajará de cerca con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)para verificar la existencia de lo que puede ser una antigua civilización.

“Lo que hemos podido visualizar son rocas, está construido como una especie de casitas y que tienen dos paredes laterales y una cubierta en la parte superior”, informó el investigador Leonardo Amezcua.

El investigador comentó no ser especialista en arqueología, pero indico que estos hallazgos podrían tratarse de un pueblo con una historia basada hace 10 mil años atrás, más antigua que la cultura Chupícuaro, sin embargo, también destacó que las rocas encontradas pueden ser formadas por la naturaleza por ello se necesita el apoyo del INAH y de especialistas para analizar a fondo lo encontrado.

“Lo curioso de este caso es que no solo se han encontrado estos monumentos megalíticos perfectamente con una orientación definida. También he podido localizar al parecer instrumentos de trabajo como puntas de flecha. Hachas que tiene un trabajo sumamente básico y que no tienen nada que ver con los pueblos mesoamericanos con un trabajo precario de piedra", destacó Leonardo Amezcua, instigador.

El investigador guanajuatense dijo que en caso de que el INAH indique que lo encontrado si es un hallazgo histórico habría que proceder a protegerlo como patrimonio, por lo que solicitó la intervención del INAH para esta situación, para corroborar o descartar la posibilidad de una antigua civilización en el Cerro del Toro en Acámbaro, Guanajuato.