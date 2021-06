Enrike Solianís, un vasco de espíritu antiguo

Enrike Solianís, considerado el músico más interesante del panorama musical actual, fue el invitado especial de Aldo Rodríguez en su programa Sonidos y Silencios, de Radio UAS, donde compartió, en línea, desde España, sus inicios, sus preferencias y propuestas en la música antigua.

El joven músico de origen vasco y de espíritu viejo ha recorridos los más prestigiosos escenarios del mundo.

Sus inicios en la música

Enrike Solianís compartió que la música llegó a su vida porque su padre era músico así que en su casa había miles de discos, también su padre en el país vasco dirigía un coro en el que su hermanas y él cantaban. De niño él se encargaba de copiar las partituras, y le encantaban particularmente las Habaneras. Así se fue desarrollando su gusto por la música, dijo, y “no he hecho otra cosa, para mí es natural”.

¿Cómo llega la música antigua en su vida?

“Todo mi universo musical estaba en la música contemporánea, rock, hevy metal, hasta que en un momento determinado hubo una predilección por la guitarra clásica, pero me cansé de ese círculo cerrado y de la manera de tocar, y fui viendo en otros lugares, conocí otra música, otras latitudes me llevaban a conocer otros músicos y espíritus con secuencias muy variadas... hoy en día el rock no me llena... Y después comencé a descubrir otras opciones”.

La primera obra, el primer instructor que conoce de la música antigua, dice, es José Miguel Moreno. Luego lo deja impactado la película Todas las mañanas del mundo, cuya música de Jordi Savall lo atrapó y a partir de ahí quedó encantado. Comenta que fue Chabi Díaz quien le dio la oportunidad de conocer a Jordi Savall al convencerlo para que lo escuchara tocar siendo un estudiante, hasta el punto que ahora, dice, tiene su último concierto con quien van a tocar próximamente en La Europa Musical.

También expuso cómo es trabajar con los músicos arqueólogos que siempre están en la búsqueda de los sonidos originales. Considera que es un profesional y sabe dar lo que demanda el director, tiene que saber muy bien que lenguaje habla y qué cosas él requiere cuando expresa algo.

“Cada uno tiene su estética y tú como gran continuista tienes que intentar complacer sus demandas artísticas, son músicos de ideas forjadas. Jordi te da absoluta libertad, te deja improvisar, lejos de otros directores que te ponen en aprietos y de malas maneras, eso es una manera de obrar muy inteligente”. Recomienda que en la música en general cada intérprete tiene que hacer lo que considere oportuno. La reconstrucción del barroco ha sido la manera de obrar de los intérpretes, apunta el gran músico de altura.

EL DATO

El Músico

Nació en Bilbao, España, en 1974, donde pasó su primeros 10 años, luego radicó en Barcelona, estudió en la Escuela Superior de Música de Cataluña.Vive entre Tolosa y Navarra con su familia. En 2006 crea el Euskal Barrokensemble en Bilbao.

