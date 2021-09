Enrique Rashide Serrato protagoniza nuevo episodio de la serie documental ‘Fotoperiodistas’

Culiacán, Sinaloa. Enrique Rashide Serrato considera que la fotografía ha significado para él “un diario de vida”, para poder encontrarse y abordar diferentes temas que tienen que ver con su persona. “Cada quien tiene una historia, cada quien tiene algo qué decir, porque eso es algo que tiene el ser humano por naturaleza, siempre tendemos a contar historias. En este caso, la fotografía a mí me ha servido como medio de comunicación para poder contar la mía, de temas que traigo muy personales y poderlos compartir para el público, para que se puedan identificar de cierta manera”.

Y si bien durante muchos años ha contado diferentes historias, ahora toca el turno a él de compartir la suya en un nuevo episodio de la serie documental 'Fotoperiodistas', de Canal 14 y donde muestra un poco de su trabajo.

La foto como expresión

El fotoperiodista Enrique Rashide Serrato Frías señala que la fotografía es el medio de comunicación que tiene también para poder expresarse y conocer diferentes lugares y explorar los temas que muchas veces nos topamos en la cotidianidad de Culiacán, México o incluso el mundo.

(La fotografía) te lleva a conocer esas historias y personas que también te meten en otros contextos, en otras disciplinas de la vida, como es la ciencia, el deporte, la sociedad, la política, y que te ayudan a entender cómo funciona un poquito más todo esto donde uno se desenvuelve.

Aunque es apenas un instante o un momento el registro que logra una foto, tilda esto como algo muy enriquecedor. “Al final, en años más adelante, se podrá reflejar y poder entender una situación con la fotografía. Por ejemplo, de lo que pasa aquí en Culiacán, cómo se vive, cuáles son las problemáticas sociales, y eso luego sirve para el entendimiento de lo que viene, de los jóvenes, de las futuras generaciones”, agrega vía telefónica.

Mirada de la ciudad

'Fotoperiodistas', serie documental en la que participó Serrato Frías para su episodio más reciente, es un proyecto de Armando Valerio y que necesitó de un largo tiempo para poder aterrizar, serie que buscaba mostrar la mirada de los fotoperiodistas y enaltecer un poco de su trabajo. “Casi no se nos ve, casi nadie sabe qué hay detrás de la fotografía de una nota, y al final es siempre contar la historia de alguien. En este caso, nosotros desde el otro lado de la lente, y para mí es bien valioso”, dice el residente de Culiacán.

El ganador del Premio Nacional del Periodismo, colaborador de la agencia AFP y que ha visto su trabajo publicado en medios como El Universal, Los Angeles Times y El País, dice que grabar este programa fue una gran experiencia.

“La verdad es que me siento muy agradecido y honrado porque se hayan fijado en mi trabajo, en mi carrera; y con los colegas que también han participado ahí, que dieron su tiempo. A veces era un poco complejo, de ‘¿a dónde voy a ir?’, ‘¿a dónde vamos a ir a tomar las fotos?’, porque ahora yo estaba del otro lado. Eso es importante, si tú cuentas la historia de los demás, que bueno que también te den chance de contar la tuya”.

Fue alrededor de una semana el tiempo de grabación para el equipo de producción se introdujera en la vida de Enrique Rashide. El fotoperiodista reconoce la labor realizada por los involucrados, soportando incluso el fuerte calor de la ciudad. “Son muy profesionales y también para ir a los lugares con mucho respeto con la gente. Y la amistad que se queda para la posteridad es algo muy valioso”.

Finalmente apunta que el episodio no solamente trata sobre él, sino también sobre la capital sinaloense. “Culiacán tiene muchas cosas, no nada más es violencia. Sí le debemos al contexto, pero hay muchos otros contextos, hay muchos trabajos que explorar, muchos temas de interés, muchas historias que no nada más es violencia”.

El episodio de 'Fotoperiodistas' en el que participó Serrato fue estrenado estrena este sábado por Canal 14 y a través del Facebook del canal a las 19:30 horas (Sinaloa) y 20:30 (CDMX). Asimismo, este martes se repetirá el episodio a las 17:30 horas (Sinaloa) y 18:30 (CDMX).