Entre más resilientes seamos, más vamos a lograr: Alfonso Aguirre

México. La energía, la ambición, la pasión y la resiliencia son herramientas que inspiran y motivan diariamente al escritor y empresario Alfonso Aguirre. Son esos mismos propósitos algunos de los que se abordan en su libro Imposible hasta que se hace, y que en una semana se convirtió en un éxito de ventas en Amazon, en la categoría de Liderazgo, con el cual busca alentar al público a esforzarse “para que las cosas sucedan”.



Seres resilientes

En una charla en vivo para las redes sociales de DEBATE, Alfonso Aguirre comparte que las primeras ideas de este texto surgieron cuando era estudiante universitario de Negocios Internacionales y mientras estaba en un intercambio en Polonia, “uno de los países que más sufrió en la Segunda Guerra Mundial y con la posterior ocupación nazi”.

“Es un país en el que veía muchas similitudes con México, pero hay algo que me sorprendió y es que personas de mi edad, que en ese momento tenía como 23 años más o menos, veía que tenían mucha energía, mucha pasión. La mayoría eran personas de alto rendimiento y alto desempeño, es decir, que la mayoría de las personas que conocía o con las que me topaba en la calle y tenía conversación, hacían ejercicio, todos estaban en proyectos, todos estaban emprendiendo, y conocí muchas personas que ya estaban involucradas en temas políticos”.

El libro de Alfonso Aguirre.



Fueron los casos particulares de una chica de 23 años que formaba parte del Parlamento del país, así como otra persona involucrada en el Gobierno de su ciudad, lo que le hicieron cuestionarse qué pasaba con la juventud de México. “Me preguntaba por qué en México no siento este mismo tipo de energía en los jóvenes de mi edad, por qué aquí (Polonia) son tan resilientes para haber superado todas las situaciones de hace 30 o 40 años. Me impactó y agarré mi cuaderno para empezar las primeras notas de mi libro”, dice.



Asimismo, en su obra aborda temas como la creatividad y el emprendimiento, en un capítulo que aboga para lograr que “las cosas sucedan”. “No basta solo con tener ideas, porque ideas las tiene todo el mundo. Lo importante es ejecutarlas, y en esa parte del libro creo que es lo importante. Ese tema es bien especial y también la última parte que se llama resiliencia, porque no todo lo que hagamos va a salir bien ni tampoco va a salir bien a la primera. Debemos tener esa capacidad para poder recuperarnos rápido de los fracasos, para que puedas seguir adelante e involucrándote en muchas cosas más”, señala sobre el contenido de este libro dedicado a “milenials y no tan milenials”.

Reinvención constante



Alfonso Aguirre indica en la entrevista que es muy importante que los jóvenes se involucren más en diferentes temas, y eso incluye la política. “Somos (los jóvenes) el 52 % de la población mundial, pero contrario a esa cifra, solo el 2 % de todos nuestros representantes tienen menos de 30 o 35 años, y eso no me hace lógico”.



Además, asegura que para inspirar a las siguientes generaciones es importante seguir compartiendo historias de éxito. “No puedes llegar a querer ser lo que no puedes ver. Esa frase resume, por ejemplo, si una mujer o una niña no ve que una mujer es presidenta, no va a tener el sueño de serlo. Si alguien en nuestro país, por ejemplo, no ve que los jóvenes están involucrados en emprendimientos sociales o incluso en emprendimientos grandes, no va a tener la ambición de querer llegar a eso porque no lo puede ver”.



Aguirre, quien dijo admirar mucho la vida empresarial y la vida pública de un individuo, confesó estar inspirado en Bob Iger, exdirector ejecutivo de Disney y quien empezó a ocupar cargos menores en la compañía, hasta manejar todas las áreas; o también destaca a Hilary Clinton, de quien dice admirar que a pesar de las críticas siempre lucha por sus ideales.

Sobre la salida de Iger de Disney y su lanzamiento por un cargo público, el escritor mexicano dice admirar ese tipo de reinvención, que todos deberíamos tener. “Yo tengo la teoría de que todo el tiempo tenemos que estarnos poniendo proyectos nuevos, porque todo el tiempo estamos cambiando y nos estamos transformando. Por eso lo importante de reinventarnos”, puntualiza.