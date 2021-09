Entregan Premio Juan Crisóstomo Doria al escritor sinaloense Élmer Mendoza

Sinaloa.- En el marco de la Feria Universitaria del Libro, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) entregó el Premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades al escritor originario de Sinaloa, Élmer Medoza, cuyas obras retratan el crudo mundo del narcotráfico en México.

La ceremonia de premiación fue encabezada por el rector de la UAEH, Aldolfo Pontigo Loyola, quien expresó que Élmer Mendoza ha marcado a la literatura mexicana.

Élmer Mendoza, miembro y presidente de El Colegio Sinaloa, expresó al recibir el reconocimiento: "Aunque empecé mi carrera escribiendo cuentos, soy novelista. Cada que me comprometo a escribir un cuento sufro poco, y lo que hago, posiblemente para que no me pidan historias breves, es realizar lo que no imagino como novelista y hago todo por contradecir las ideas perfectas de mis maestros y amigos que han escrito cuentos que con verdades obras maestras".

Leer más: Efemérides del 3 de septiembre: ¿Qué pasó en un día como hoy?

El escritor sinaloense expresó que quedará marcado para siempre por la distinción que le otorga la Feria Universitaria del Libro.