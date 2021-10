Erick M. Castro está listo para tocar a Mozart en concierto de la Sinfonietta Philomusica Juventus

Culiacán, Sinaloa. Erick M. Castro, clarinetista principal de la Sinfonietta Philomusica Juventus, está listo para tocar como solista este sábado 16 de octubre el 'Concierto para clarinete en La mayor k. 622', de Wolfgang Amadeus Mozart. Lo anterior, en el primero de dos conciertos que ofrecerá la Sinfonietta sobre el escenario del teatro Pablo de Villavicencio, para celebrar su segundo aniversario.

Presentación especial

Erick M. Castro cuenta a DEBATE que lleva preparando esta pieza desde el verano del año pasado, con la ayuda del maestro Gordon Campbell. “Llevo un año preparándolo exhaustivamente, trabajando lento los pasajes difíciles. Como dice mi maestro: ‘entre más lento, más rápido te va a salir’. Obviamente tratando de cuidar mucho el sonido, porque en toda la música es muy importante el sonido, pero Mozart, como es muy transparente y puedes denotar cualquier cosa fácil, he estado tratando de trabajar mucho en la pureza del sonido, en la articulación, en el legato, lo que requiere la interpretación de Mozart”.

El músico agrega que tocar a Mozart es muy especial por el reto que requiere. “Regularmente los clarinetistas somos muy apasionados y queremos hacer muchas cosas al tocar, y realmente con Mozart es lo difícil que tienes que dejar de actuar y tratar de ser más centrado para hacer una interpretación más fidedigna”.

El clarinetista Erick M. Castro es originario de Culiacán, egresado de las licenciaturas en Clarinete y Pedagogía Musical del ISIC.

Su aparición solista estaba preparada para el último sábado de octubre, pero finalmente tendrá lugar este sábado 16 de octubre, coincidiendo de manera fortuita con el 230 aniversario del 'Concierto para clarinete', pues fue el 16 de octubre de 1791 cuando se estrenó.

Cuando recibió la noticia pensó que estaba perdiendo 15 días de estudio, pero revela que se siente listo. “Obviamente ya le metí el acelerador al ver todos los detalles que me fallan, y yo siempre me grabo, grabo todos los ensayos para escuchar y ver ‘aquí tengo que mejorar’ y eso también me ha ayudado bastante en estas semanas de preparación”.

Además del 'Concierto para clarinete en La mayor k. 622', el clarinetista Erick M. Castro interpretará posteriormente junto a la Sinfonietta Philomusica Juventus la 'Sinfonía en Si menor (inclonclusa)', de Franz Schubert. La cita es a las 20:00 horas en el teatro Pablo de Villavicencio, con entrada gratuita, pero limitada a 500 personas, siguiendo los protocolos de sanidad contra el covid-19.