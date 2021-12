Erika Zepeda lleva 63 señoritas a la FIL Guadalajara para escudriñar sobre su desconsolada desolación

Guadalajara, Jalisco.- Los temores que toda mujer vive y que los hombre desconoce, por el simple hecho de ser del sexo opuesto, son los protagonistas del libro "63 señoritas condenadas a la desolación", de Erika Zepeda.

La autora celebró este martes en la FIL Guadalajara la publicación de la segunda edición del libro que escribió inspirándose en "El eterno femenino", de la escritora Rosario Castellanos y que lanzó en 2016 bajo el sello de la editorial Universidad Autónoma de Nuevo León.

Aunque entre las 63 breves historias incluye a mujeres sumisas, trans, vengadoras, liberales, entre una infinita lista, hay algunos estereotipos que faltaron y que la autora confiesa habrían sido perfectas para exponer con ironía sus vidas. Tal es el caso de una novia enfundada en su vestido blanco o de alguna 'garnachera' "como yo", dijo entre risas.

Aunque las vidas de estas "señoritas" pueden parecer tan cotidianas, hay un trasfondo en el que Erika Zepeda quiso profundizar, identificándose ella entre sus historias: la número 6, la cual confiesa es una mujer muy celosa.

La escritora Erika Zepeda (centro) en la FIL Guadalajara, junto a las presentadoras de su libro "63 señoritas condenadas a la desolación", Fernanda Villava y Jessica Nieto. Foto: Carolina Solís

"'¡Yo no soy celosa! Le grito siempre que tengo la oportunidad y él no dice nada. La verdad es que apenas y puede retorcerse en el costal en donde lo tengo encerrado", lee en voz alta su libro, el cual catalogó de visceral.

"¿Por qué 63 señoritas?" fue la pregunta que lanzó una de las mujeres asistentes a la FIL Guadalajara, sexo que figuró entre el público.

"Lo elegí al azar... dije tengo que parar, porque sí fue muy intenso, hasta doloroso, este libro. Fue muy desgastante hacerlo... entonces tenía que parar... lo que sí es que uso muchos números en mis libros... necesito números para planear las cosas", dijo la autora.

Aunque Érika Zepeda señala que cada una de las historias plasmadas en su libro forman parte de sus miedos, confesó hay otras protagonistas, aparte de la 6, con las que se siente íntimamente identificada.

"Hay una señorita que se mutila, y acaba desapareciendo, y hay un momento en que va a una oficia y trae blusas de manga larga tratando de tapar que ya no tiene carne en sus brazos, también es parte del tipo de enfermedad que yo tengo (agorafobia), de encerrarte, de arrancarte pedacitos los dedos, esa también me duele porque tal vez en un momento yo pueda caer en eso", confesó.

Añadió que al escribir esta obra hubo "un momento de empatía" con cada una de las protagonistas, el que fuera mayor o menor, dependía del texto, "pero con todas sufrí".

"Todas las señoritas me duelen, aunque no me ha pasado (sus tragedias). Por ejemplo, la chica que persigue a su violador, es un miedo a lo que todas las chicas siempre estamos atentas a no quedarte sola y si quedas sola tener el celular a la mano, las llaves, todo el equipo, que es algo que a los hombres ni les pasa por la cabeza", exclamó.

Finalmente, dijo que el poder llevar estas historias a más personas, con la publicación de la segunda edición, se cumplen uno de sus principales objetivos, que es "compartir un poco esos miedos" con que vive el sexo femenino, al resto de la sociedad.