Tacámbaro y el derecho a la cultura

El pasado fin de semana estuve como invitada en la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro (Filit), en Michoacán. Ahí presenté mi novela El sueño de Paloma Sanlúcar e impartí durante tres días un taller de lectura y escritura de poemas. No tuve oportunidad de comer carnitas o más bien la dejé pasar, pero sí disfruté de un mezcal sutil y exquisito. Solo tomé dos caballitos, por lo que no supe qué hubiera pasado si me tomo un tercero. Debo reconocer que mi error fue no traerme una botella y ya en casa disfrutarlo de nuevo. En fin, en otra ocasión será. Bueno, no es a la presentación del libro -que tuvo por cierto una presentadora aguda en su lectura y generosa con sus comentarios- a lo que quiero referirme; ni tampoco a los chicharrones ni a los mezcales ni a los tacos sudados, sino a la feria del libro y al esfuerzo mayúsculo que hace un colectivo de artistas, gestores y promotores culturales para realizarla casi al margen de las instituciones, de las que suelen recibir un apoyo económico minúsculo y no les dejan más opción que recurrir a la autogestión y el enorme trabajo que esto representa, pero eso no les impide realizar presentaciones de libros, talleres, lecturas, cuentacuentos, conferencias, conciertos, murales y otras muchas actividades durante los diez días que dura la feria y que ya va en su séptimo aniversario. Además, el colectivo hace sus propias publicaciones y tiene una librería -la única en esa ciudad- que funciona también como centro cultural. Larga vida a la Filit, que esta vez tuvo a Sinaloa como invitado especial.