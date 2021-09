Ernesto Ríos plasma su arte en Puerto Rico

El artista y pintor sinaloense Ernesto Ríos platicó con EL DEBATE sobre el nuevo mural que esta realizando en colaboración con otros artistas en Guavate, Puerto Rico.Este es un bellísimo trabajo que se dio a raíz de una propuesta realizada por el alcalde de Cayey y un grupo denominado Guavate, integrado por ciudadanos que cuidan voluntariamente la ecología y la imagen del pueblo que tiene ese mismo nombre. Asimismo, adelantó sobre dos próximos proyectos que tiene para Mazatlán, los cuales se tratan de un busto al gran ídolo Pedro Infante y un mural para la Plaza de la Banda.

El mural

Ernesto Ríos detalló que el mural, que tendrá por nombre, Guavarte, es un espacio que mide 606 pies de longitud y se encuentra a la orilla de la carretera, en el cual además están participando los artistas Francisco Ortiz, Sheila Ríos y Jaime Suárez, entre otros. En este trabajo se plasma la historia de Cayey y es una representación de las actividades que realizan sus habitantes. Ríos puntualizó que en él se representa la solidaridad, el amor a los demás y al pueblo, además de al planeta, pero sobre todo, tiene mucho qué ver con la ecología y evitar la contaminación.

Guavarte plasma además el desarrollo humano y en él se podrán observar figuras humanas que representan los valores y el contacto que tiene el ser humano con la naturaleza, “que son temas didáctico-educativos que todos deberíamos practicar”. Ríos dijo que el mural lleva tiene un 30 por ciento de avance y estará listo en un año. Posiblemente sea inaugurado por el cónsul de Puerto Rico y el gobernador.

La corriente del Piramidismo Cromático, es parte de los proyectos del pintor.

Sobre la corriente piramidismo cromático

Ernesto Ríos platicó también sobre la corriente pictórica de piramidismo cromático, que actualmente está promoviendo y a la cual se han sumado artistas de Panamá, Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador.

El pintor señaló que en la primera convocatoria, la cual ya fue lanzada, esperan conseguir alrededor de 200 artistas participantes. Después serán seis o siete convocatorias más.Se pretende que el mural mida 1 kilómetro, el cual será desmontable e itinerante.

Proyectos

Sobre algunos de sus proyectos, el pintor expresó que tiene dos muy importantes para Sinaloa, particularmente en Mazatlán, solo que está en espera que tome posesión el nuevo gobierno para ver de qué manera se va a trabajar.

“Hace tiempo entregamos dos proyectos al ‘Químico’. Se trata de un busto de un Pedro Infante que va medir 5 metros de altura. Esta escultura, en una mano va a estar sentada una mujer dándole un beso, y en la otra mano va estar sentado el hombre tomándole la foto a la mujer que se esta besando con Pedro Infante. El otro proyecto que entregué junto con al arquitecto Anubis Audelo se trata de un mural para la Plaza de la Banda. En ese lugar se va hacer una escultura de una tuba de 30 metros de alto. Aunque no sabemos si va a haber cambios en el diseño o en otra cosas, eso lo sabremos hasta que nos sentemos a platicar. Y en la Ciudad de México también entregué un proyecto de un Instituto Nacional de Muralismo, que no se cómo nos vaya, porque me he dado cuenta que en este sexenio le ha restado mucho a la cultura.”