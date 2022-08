Es una sucesión presidencial demasiado adelantada: Hernán Gómez

Culiacán, Sinaloa.- Momentos antes de presentar en Culiacán su libro “AMLO, una radiografía para los escépticos”, el periodista y analista político Hernán Gómez Bruera criticó que se está dando una sucesión presidencial demasiado adelantada y no entiende por qué el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha promovido esto de manera muy anticipada.

Gómez dijo suponer que López Obrador tendrá sus razones sobre dicho tema y considera que hay muy buenos perfiles, los llamados “corcholatas”.

“Por lo menos hay tres que me parecen muy competitivos, que son Claudia Sheinbaum, Mercelo Ebrard, Adan Augusto ha aparecido también, creo que (Ricardo) Monreal ya quedó descartado”, refirió.

“Son muy buenos perfiles todos, lo que más preocupa es que toda la discusión se quedé en los nombres y no haya una discusión de programas entre ellos, que no haya una discusión más de fondo, más programática, qué quieren hacer esos posibles candidatos; es un concurso de popularidad y a mi parece que tiene que ser más que eso”, dijo Hernán Gómez.

En cuanto a la postura de AMLO, al marcar la agenda de esos posibles candidatos, externó que: “habla muy mal de la oposición, el problema es que tenemos una oposición que se despierta todos los días a ver qué dijo el presidente y lo único que hacen es opinar sobre lo que dice el presidente, porque ni siquiera revisan bien lo que hace el presidente, no hacen una buena oposición”.

Indicó que la oposición sigue siendo sumamente débil, “es una oposición perdida, extraviada, en simplemente descalificar al gobierno sin más adjetivos, no hay mucha propuesta”.

Respecto a su nuevo libro, dijo que lo escribió desde la simpatía critica, “me parecen que hay muchas cosas que se han dicho del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que están muy sesgadas por posiciones, o muy a favor o demasiado en contra, en general demasiado en contra”.

“Sin hacer un balance de clarooscuros, aunque me considero un simpatizante de la llamada 4T, también es un libro en el que trato de plantear algunas críticas y unas cosas que me parece hay que revisar, etcétera.

Es un balance que hice de medio término, lo hice casi cuando terminó la primera mitad de gobierno y el objetivo era ese, hacer un balance, revisar políticas públicas, un poco los orígenes del propio movimiento de López Obrador, las contradicciones que representa, los problemas que tiene Morena, su partido, de dónde viene, hacia dónde va, es una análisis para reflexionar, es un trabajo de reflexión.

Se le cuestionó en torno que a pesar de las criticas, López Obrador sigue teniendo una alta aceptación de la ciudadanía, en encuestas que se han hecho.

“Creo que eso es justo parte del problema, la comentocracia no ha intentado entender y los opositores no han intentado siquiera entender del porqué tiene esa popularidad, es un fenómeno que los rebasa y en general lo único que han intentado hacer es colgarle etiquetas, decir, López Obrador es esto, es aquello, como más a hacer un análisis desde el juicio muy severo y no tratando de entender un fenómeno social, que en mi opinión es mucho más complejo que simplemente colgarle etiquetas al personaje.