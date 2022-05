Escribimos para compartir nuestra escritura: Ernestina Yépiz

Culiacán, Sinaloa.- En el marco de la Jornada Nuestra Madre Tierra y los Libros, el Instituto Municipal de Cultura Culiacán presentó a la escritora mochitense Ernestina Yépiz en el programa Círculos de Lectura del Tecnológico de Culiacán.

Para los jóvenes estudiantes de las diversas ingenierías del Instituto Tecnológico de Culiacán, la charla con Ernestina Yépiz fue un verdadero “Acercamiento a los escritores sinaloenses”.

Las maestras Flor de la Cruz Salaiza y María Elena Cárdenas Fonseca, encargadas de los Círculos de Lectura que se realizan desde 2016, acompañadas por Minerva Solano Moreno, directora general del IMCC, prepararon una serie de preguntas para Ernestina, con el propósito de revelar los secretos de su proceso creativo, al mismo tiempo que pudieran detonar el interés de los estudiantes por ir más allá en el hábito de la lectura y un posible descubrimiento del poderoso arte de escribir.

A la pregunta de por qué los personajes de los cuentos de su libro “El café de la calle Mulberry” no tenían nombres, respondió que no se había puesto a pensar en ello: “Creo que no tienen nombre porque los podrían tener todos, cualquier nombre. Somos más que un nombre, un nombre me parece intrascendente. Somos seres habitados por una multitud, traemos un cúmulo de seres y sombras… en el calor de la escritura nos vamos desdoblando. Somos seres hechos de Luz, pero las sombras, las sombras, cada uno de nosotros carga con una multiplicidad de sombras. Y todos los personajes son mis sombras”.

La escritora Ernestina Yépiz, durante el evento. Foto: Cortesía

Y así, entre pregunta y pregunta, Ernestina ampliaba el espectro de su escritura: “La mayoría de los relatos tienen algo demencial, parece que es alguien más quien los escribe. No soy yo, pues yo soy una tipa de lo más equilibrada” (mientras lo dice una sonrisa ilumina su rostro, ¿divertida?).

Considera que es la soledad el estado ideal en que se engendran las obras: “¿Cómo se nos ocurre escribir algo? No sé. Me gusta no saber por qué, es lo que nos hace escribir. Escribimos para descubrirnos, para buscar respuestas y no encontrarlas. Mi escritura es así, la dejo que fluya, soy de las escritoras arbitrarias… Hay voces que me dictan al oído. Te sientas frente a la computadora o tomas papel y lápiz, logras un poder de abstracción, te conectas con otras realidades, sabes que hay otros mundos, y la escritura te lleva a otras realidades”.

Comentó a los chicos que todas las lecturas desembocan en la escritura. Agregó que no se escribe para el mercado, que una escritura como la suya, muy cercana a la poesía no encuentra fácilmente un mercado. Que es difícil publicar dijo, pero que tener un baúl lleno de textos sin publicar no es limitante para dejar de escribir: “Escribimos para compartir nuestra escritura. Siempre habrá algo, hay que salirse de esa realidad y construir otra.

Al concluir la charla en el Centro de Informática del campus, algunos jóvenes se acercaron a conversar con Ernestina. Ella se veía feliz, aunque no lo dijera con palabras, sorprendida por algunas reflexiones profundas de los chicos sobre su obra y sus palabras, complacida por la experiencia firmó algunos de sus libros.

El Instituto Municipal de Cultura Culiacán hizo entrega de un acervo de la Colección Palabras del Humaya, para los Círculos de Lectura del Tecnológico de Culiacán.