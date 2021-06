Escritores abordan la Novela negra, el termómetro de los problemas de una sociedad

México.- Los reconocidos narradores Martín Solares, de México, y Martín Casariego, de España, estuvieron de invitados en Conversaciones Transatlánticas, en línea, en la Casa de México en España, moderada por Ricardo Cayuela, donde abordaron el tema de la novela negra, que funciona como el termómetro de los problemas de una sociedad.

Ambos escritores han decidido incursionar casi al mismo tiempo en este género literario. Son autores de sagas como Catorce colmillos, Los minutos negros, No manden flores, de Martín Solares, y los títulos como Princesa de ceniza, Bajo el cielo escarlata, Yo fumo para olvidar que tu bebes, del español Martín Casariego.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La novela negra desnuda a la sociedad en que transcurre, y para el escritor tamaulipeco este género literario permite analizar a los monstruos y a los puntos de vista más insospechados, es una de las formas de abordar los problemas sociales, dice, sin memorizar a las víctimas.

Leer más: La sequía deja el rancho La Guaza al descubierto en el vaso de la presa Huites en Choix, Sinaloa

Para el autor español la novela negra sirve para hablar de muchos problemas sociales de violencia que la mayoría de la gente lo vivimos desde fuera y la novela permite adentrarse, de forma entretenida.

¿Cómo escribir novela policial en México cuando la Policía es parte del crimen organizado?

Solares considera que a partir de una investigación que hizo con policías y sus silencios a sus preguntas es que surgen los personajes de su novela No manden flores...

“No es que no tenemos un aparato para hacer justicia, tenemos el aparato, pero no para hacer justicia... Hice un ejercicio sin la palabra justicia y vi cómo llegaba a los momentos mas hondos y oscuros de la corrupción en Tamaulipas, es la cosa más oscura que he escrito jamás”.

Por el contrario, para Martín Casariego, de España, uno de los países más seguros del mundo y con los índices mas bajos de impunidad, no es un impedimento para escribir novela policiaca, ocurren también asesinatos, dice, pero prefiere un país seguro para escribir.

Por qué incursionar en un género tan definido y competido

Para Casariego es un impulso creativo lo que lo anima a escribir, no tanto el llamado editorial o el sentido de la moda.

Solares dijo que trató de evitar escribir una novela policiaca, pero no funcionó hasta que empezó a escribir una novela de dos policías y funcionó.

Se requiere unas enormes ganas de contar una historia, expuso, luego comparó a la novela convencional con una hamburguesa.

Diálogos literarios entre México y España con los escritores Martín Casariego, Ricardo Cayuela y Martín Solares, en la Casa de México en España. Foto: Especial

Novela negra

Nace en el siglo 19 de la mano de Edgar Allan Poe, seguida por personajes como Sherlock Holmes, literatura de detectives y policías, que evolucionó hacia la literatura negra, entre la frontera con ladrones y policías. En España nace con Manuel Vázquez Montealbán en 1970 y en México con El complot mongol, de Rafael Bernal en 1969.

5 Razones para ver ‘Luca’ la película animada de Pixar y Disney

Síguenos en