Escudriñan a los hippies, la generación incomprendida

Mazatlán.- La tarde del jueves se desarrolló la conferencia audiovisual Hippies: La generación incomprendida, a cargo de los conferencistas Luis González y Concepción Beltrán Leyva. Por más de una hora, los expositores llevaron a los presentes a un viaje por la historia de la generación de rebeldes que buscaba amor y paz, además de detallarse la cultura, la poesía y la música que floreció en ese movimiento.

Foto: Sergio Pérez.

Recibimiento

El público que arribó a escuchar la conferencia fue recibido con arreglos florales que formaron un camino hasta el segundo piso, a la sala donde se ofreció la charla, que estaba decorada con símbolos de amor y paz.

A las 19:00 horas, los conferencistas adentraron a los presentes en los motivos que llevaron a los jóvenes de los años 60 a crear el movimiento hippie, un movimiento contracultural que estaba en contra de la guerra y de las normas impuestas por el gobierno y la sociedad.

Dejaron sus hogares para vivir en libertad. Esto los llevaría a experimentar un mundo de vida muy diferente, donde las drogas se hicieron presentes, entre ellas la marihuana y el LSD, por mencionar algunas, revelaron los conferencistas.

Foto: Sergio Pérez.

Con vestimenta multicolor, cabelleras largas, viajando en viejos vehículos, pintados con los símbolos de amor y paz, los hipppies tomaron primero San Francisco y luego gran parte de Estados Unidos.

“Al ser libres, aprendieron más de ellos mismos, se conocieron, pero desgraciadamente muchos se engancharon en las drogas, con tal de llegar a un grado de conciencia”, expresó Concepción Beltrán.

Detallaron que esta generación vivía la sexualidad muy libre, al grado de que fueron llamados “promiscuos” por las orgías, la relaciones homosexuales, la práctica de la pareja abierta y sexo frente a las demás personas.

Foto: Sergio Pérez. EL DEBATE

Inician los festivales

Dentro de los puntos buenos de este movimiento, se hizo hincapié en los primeros festivales de música rock, folk y jazz que se realizaron, primero en Estados Unidos, el Festival de Woodstock, luego en México, por primera vez en Monterrey, en 1967, donde se logró con el paso de los año romper récord de asistencia. En esos años se contaba con la presencia de artistas como Richie Havens, Joan Báez, Janis Joplin, Joe Cocker, Sly & The Family Stone, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash & Young, Santana, The Who, Jefferson Airplane, Rolling Stones y Jimi Hendrix, entre otros.

Foto: Sergio Pérez.

Expansión y fin

El movimiento se originó en Estados Unidos pero se extendió a otros países de Europa, América Latina y Oceanía.

Por último, los expositores detallaron que el movimiento hippie fue desapareciendo luego que sus principales líderes se unieron a la sociedad convencional y sujetaron a las normas del gobierno.

Se suma a su extinción los problemas que se vincularon con este movimiento, como algunos asesinatos.