“Estar en Delfos es ser parte de una montaña rusa”, Martínez

Mazatlán.-Hace 20 años, la Compañía Delfos fue invitada a participar en el Festival Internacional José Limón. Esa actuación que realizaron en Sinaloa, marcó la pauta para que la compañía que nació en la Ciudad de México hace 25 años cambiara de residencia a Mazatlán.

Agustín Martínez, bailarín que forma parte de esa compañía, comparte en entrevista con EL DEBATE que ser parte del festival, en su edición número 32, es un orgullo, sobre todo porque ahora presentan la pieza Estado latente, en la cual reúnen a la Camerata, bajo la dirección de Pércival Álvarez y alumnos que han formado parte del proyecto Hábitat-Danza y Conciencia.

Con la función se busca recabar fondos para el referido proyecto.

Foto: Maribel Arredondo

Función especial



La función tendrá lugar el 29 de abril a las 20:00 horas. El costo del boleto es de 250 pesos y lo recabado será para el programa que cobija a los integrantes de Delfos junto con sus colaboradores.

La dirección correrá a cargo de Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista. En el montaje unirán las piezas que antes ya habían presentado, las cuales llevan por título Pájaro de fuego y Proa.

Habrá una coreografía especial de los niños y jóvenes que integran Hábitat, el cual tiene 10 años de formado. El proyecto lleva la danza a las colonias de Mazatlán de manera gratuita (entre ellas Lomas del Ébano, Hacienda de Urías, Valles del Ejido), con clases de tres a cuatro días a la semana. Son de niños hasta personas adultas.

“Durante el montaje, vamos a mostrar un video del proyecto Hábitat, para que conozcan lo que se hace, y esperemos que haya personas de gobierno para que sepan lo que hacemos, ya que siempre buscamos apoyos”, indicó Martínez.

Foto: Maribel Arredondo

Los 25 años



El bailarín se unió a la compañía de danza contemporánea Delfos hace casi 25 años. Durante ese tiempo, junto a ellos ha recorrido el mundo, se han presentado en Estados Unidos, España, Colombia, y en los días pasados llegaron de una gira que hicieron por Holanda, donde tuvieron un éxito total, al grado de que tienen la propuesta para regresar para el 2019, y dar una serie de funciones.

Ahora, este 2018, para celebrar sus 25 años de trayectoria tendrán presentaciones en Bellas Artes en julio, también en el teatro de la Ciudad en la capital del país, ya trabajan en la creación de una pieza.

Foto: Maribel Arredondo.

“Estos años, en Delfos han sido de sube y baja. Ha sido como una montaña rusa. Ha sido una historia muy bonita, llena de aprendizaje. Todos lo días eres alumno, todos los días eres maestro. Ha sido una vida llena de aprendizaje. Todos los días estamos en un mundo vertiginoso, crear, promover. Ya no bailo como antes, pero tengo más presencia escénica. Son 25 años llenos de magia”, resaltó.

Indica que la idea es hacer una función especial en Sinaloa dentro del festejo.

“Somos una compañía independiente, siempre andamos luchando, buscando y tocando puertas. Trabajamos en el CMA y estamos en el Ángela Peralta, pero somos independientes. Lo bueno que a la gente le gusta lo que hacemos y nos invitan a dar funciones.”



La clave del éxito



Indica que pese al éxito que han tenido, no se sienten profetas en su tierra.

“Cuando salimos a otras partes del mundo, la gente dice ‘¡Qué padre su trabajo!’, se forman largas filas y se llenan teatros, y cuando estamos en nuestra tierra le batallamos. Cuando fuimos a Holanda, estaba haciendo mucho frío. Dijimos, no va a venir gente, pero a la hora de la función estuvo muy lleno y nos aplaudieron de pie.”

Expresó que han estado vigentes durante este tiempo gracias al gusto del público, y sobre todo, a la gran disciplina y el trabajo creativo que hacen en equipo.

“Delfos tiene una factura, no solo es un individuo, somos un equipo de trabajo, cada quien dice lo que tiene que decir en foro, nos sentamos y platicamos de los temas que vamos a abordar. Siempre estamos dispuestos a intentar y probar. Tenemos una visión, dirección artística y un proyecto muy sólido”, concluyó.