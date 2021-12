Estos son los países donde la Navidad no se celebra: te explicamos por qué

Con la llegada de los cristianos, la celebración de la Navidad se ha extendido en reuniones privadas, pues se evita hacerlo público para no generar problemas con las autoridades musulmanas.

Argelia es otro país que no acostumbra celebrar la Navidad , pues sus habitantes son principalmente musulmanes, pero en los últimos años el país africano ha estado recibiendo cada vez más fieles cristianos de otros países, como Mali, Nigeria y Burkina Faso.

Al ser un país con una población musulmana principalmente, la Navidad no es una fecha celebrada en Irán , a excepción de algunas ciudades, como Jui y Urumiyeh, donde sí está permitido festejar la fecha.

En Tailandia tampoco se acostumbra celebrar la Navidad, ya que se trata de un país cuya población es en su mayoría budista , con una minoría musulmana, por lo que el 25 de diciembre no figura en la agenda política y social del gobierno.

En 2015, el jeque Mohammed Al-Oraifi ordenó a los musulmanes no saludara los cristianos por la Navidad, ya que de hacerlo estarían respaldando su fe.

Hay varios países en el mundo donde no se celebra la Navidad e incluso está prohibida. Foto: Pixabay

Sin embargo, la Navidad no está prohibida en Israel, ya que en este país se congregan miles de fieles del judaísmo, el islam y le cristianismo.

Aunque Israel es considerado como la cuna del cristianismo, allí no se celebra la Navidad, ya que ese día está dedicado al Hanukkah , una importante festividad judía.

El gobierno chino busca así reforzar su política de no adoptar celebraciones occidentales , como lo es la Navidad, ampliamente celebrada en Occidente, aunque en el país asiático existe una gran cantidad de fieles cristianos e iglesias.

Los norcoreanos que no respeten la norma pueden enfrentar duras penas y sentencias. Se estima que alrededor de 60 mil personas han sido encarceladas por desobedecer el decreto de Kim Jong-un.

A continuación, te explicamos qué países del mundo no celebran la Navidad:

En varios países no se acostumbra celebrar la Navidad , e incluso hay gobiernos que prohíben su festejo con diversas penas, ya que en muchos casos se trata de una costumbre contraria a sus tradiciones religiosas.

Aunque resulte difícil de creer, existen países que no celebra la Navidad , una festividad que reúne a millones de personas en todo el mundo cada 25 de diciembre, al igual que la Nochebuena el 24 de diciembre.

Raúl Durán Periodista

