Evelio Cabrejo: Hay un trabajo subterráneo complejo en el lenguaje

¿Qué eres, dónde estás y para qué sirves? Esas son algunas de las preguntas hacia el lenguaje de las que parte el lingüista y psicoanalista Evelio Cabrejo Parra en su primer libro de su sola autoría. Lengua oral: destino individual y social de las niñas y los niños (Fondo de Cultura Económica) es el título de esta obra, donde el originario de Colombia habla de la importancia que tiene el lenguaje para el desarrollo psicosocial, cognitivo y cultural en los infantes.

Adquirir el lenguaje

Desde su hogar en Francia, Evelio Cabrejo Parra conversó a través de Zoom con Debate para hablar de su libro, donde sostiene que “los niños vienen preparados para extraer del entorno familiar y social lo que les va a servir para construir la lengua y después utilizarla”.

“Yo me di cuenta que los niños tienen esa capacidad natural de apropiarse de la lengua oral sin darle cursos, entonces todo lo que hay que hacer es presentarles la lengua de la forma más rica posible. Yo me quise ir a lugares donde se crea la niñez y me di cuenta que el lenguaje se pone en movimiento inclusive antes del nacimiento. Ya, por ejemplo, cuando nace el niño, la voz es una vieja historia para él, la voz de la madre la escuchaba desde el cuarto mes de gestación”, señala.

Lengua oral: destino individual y social de las niñas y los niños es un libro que no solo atañe a expertos en la materia, sino también a adultos y padres de familia, quienes el autor considera deben tomar conciencia de las capacidades activas de los bebés y no pensar que estos solo necesitan ser alimentados y cuidados.

El lenguaje no es solo palabras, hay un trabajo subterráneo muy complejo e invisible que prepara la aparición de las primeras palabras y es importante que los adultos sepan eso: que los niños necesitan ser acompañados, alimentar esas competencias.

Por ello, Cabrejo Parra invita a los adultos y padres a completar la crianza con música, literatura oral y escrita, para que la adquisición de lenguaje sea más benéfica. “Para completar el proceso de procreación, todo padre y madre debe permitirle al niño nacer mentalmente y el lenguaje es la matriz simbólica de la construcción del sujeto psicosocial. El niño no comprende las palabras como los adultos, pero es muy sensible a la música y la prosodia de la lengua, y es así como va a extraer la riqueza de la lengua. Entonces leerle poesía, literatura escrita y literatura infantil bajo la forma de cantos de cuna es una experiencia que para los niños es necesaria en su desarrollo psicosocial, cognitivo y cultural”.

Proceso personal

Luego de escribir numerosos artículos o publicar conjuntamente con otros autores, esta es la primera obra que Evelio Cabrejo Parra publica en solitario, algo que tilda de complicado. “Ya tenía la idea de hacer algo, pero bueno, lanzarse uno solo a escribir un libro es una aventura un poco complicada. Por ejemplo, como docente universitario, si uno cuenta algo que enseñó hace 15 años, hoy hay que enseñarlo de otra manera porque las cosas han cambiado, se han descubierto nuevas cosas”, dice y agrega las numerosas disciplinas que se han añadido a los estudios del lenguaje como la psicolingüística, la sociolingüística, la neurolingüística, la etnolingüística y la antropología del lenguaje.

Asimismo, Cabrejo Parra comparte que “el lenguaje es un tema extremamente difícil de ponerlo en un libro, porque cada vez que uno trata de comprenderlo (el lenguaje), como que él tiene una capacidad extraordinaria de escaparse”. Por ello, cita la visión de Chomsky que dice que “sabemos más sobre el lenguaje como seres humanos, que como hombres de ciencia”.

Desde los años 70, el autor reside en París. Así, comparte que salir de su natal Colombia y aprender otra lengua en su adultez le ayudó a descubrir que un adulto no puede aprender una lengua con la misma facilidad que los infantes. “Yo pienso que aprender otra lengua es una experiencia extraordinaria, y uno sufre como adulto para realizar esta conquista de una lengua extranjera. Para mí fue un verdadero desafío y después ejercer mi profesión. Ahí descubrí finalmente que un adulto no puede aprender una lengua con la misma facilidad y tan rápido como hacen los niños.

Ahí hay un secreto que a la vez es neurológico porque es durante la infancia donde el cerebro está pidiendo que alimenten esa parte que está relacionada con lenguaje y después va a alimentar otras cosas. Por eso, en la primera infancia hay que darlo (el lenguaje) de la manera más rica posible”.