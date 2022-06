Evelyn Moreno se abre a la poesía infantil con ‘Gato, ¿estás ahí?’

Culiacán, Sinaloa. La escritora Evelyn Moreno se adentra en la poesía infantil con su nuevo libro Gato, ¿estás ahí? (Fondo de Cultura Económica), un poemario que aborda la desaparición del gato de una niña y nos pinta diferentes posibilidades sobre dónde puede encontrarse la mascota. “Dibujo escenarios absurdos, porque puede estar en las matemáticas, pero también puede servir para un remedio casero, o está soñando con un ballet marino”, comparte.

El juego como objetivo

A partir de la personalidad del gato, la autora retoma sus singularidades para retratarlo en los poemas. “Son solitarios, independientes, pero también son cariñosos, muy flexibles con el cuerpo, caprichosos quizá. Me parecen un poco diferentes a los perritos y eso fue lo que quise plantear”, agrega.

Aunque no se trata de un cuento o una novela, Evelyn Moreno buscó unir cada uno de los poemas sutilmente y así resolver de algún modo qué pasó con la búsqueda de la niña.

Durante la creación del libro, la creadora no tuvo contacto con niños, ni les compartió sus borradores. Asegura que confió en que lo que estaba escribiendo era de interés y siempre tuvo fijo el objetivo de abordar su libro desde el juego. “No perdía de vista que era para niños y que tenía que apelar al juego, al sonido y al lenguaje. Lo que creo que me ayudó mucho es que adopté esta curiosidad que a veces ya como adultos dejamos, pero que los niños la tienen, de ser observadores, de hacerse preguntas. Simplemente fue imaginarlo. Hice muchos ensayos, es decir escribí más poemas, pero al final valoré los que valían más la pena”.

El libro 'Gato, ¿estás ahí?' se encuentra disponible en librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal.

Gato, ¿estás ahí? cuenta con ilustraciones del español Joan Negrescolor, las cuales ayudan a complementar la lectura o que incluso podrían darle otro significado a lo que se escribe. “Pudiéramos quitarle los poemas y de todos modos ahí pasan cosas. No tengo el placer de conocer a Joan Negrescolor personalmente, solo por la virtualidad, y no tuve contacto con él durante el proceso creativo. La editorial decidió que él hiciera su propia interpretación y después pude ver estas maravillosas ilustraciones y cómo pone al gato en diferentes posiciones físicas o humanizándolo un poco también. A los niños les ha gustado y creo que fue un gran acierto de la editorial la selección de este artista”, confiesa.

Su paso por la poesía

El primer acercamiento de Evelyn Moreno con la literatura infantil fue a partir de la narrativa y la creación de cuentos. Sin embargo, sentía que no le cuajaban las historias. “Empecé a explorar la poesía pensando en que podía encontrar elementos que me ayudaran en mi voz narrativa, y cuando empecé a leer poesía, especialmente para niños, dije ‘wow, esto está muy bonito. Me gusta mucho más’. Decidí que mejor iba a habitar este género y que podía valerme de ella para también tejer una pequeña historia, aunque no es una historia lineal’”.

Precisamente este reto le valió ser galardonada y es que recibió el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2020 gracias a este libro. “Me emocioné muchísimo porque es un premio de toda Hispanoamérica, donde la competencia está reñida. (Gracias al premio) sentí que había tomado un buen camino, que me tomé mi tiempo también, porque me tardé como 5 años en la construcción de todo el poemario, y que no tenía prisa. Disfruté el proceso siendo curiosa, observadora, jugando y pensando en dónde más podía poner al gato. Tuve la oportunidad de hablar con el jurado y me dijeron ‘seleccionamos tu poemario, porque no parece que apelas a la sensibilidad de los niños, al juego, al ritmo, al sonido’. Sigo muy sorprendida por todo lo que ha pasado alrededor”, puntualiza.