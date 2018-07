Exhiben su talento y ritmo en intenso espectáculo

Culiacán, Sinaloa.- Con desbordante energía y vibrantes ritmos musicales, las estudiantes de AMD Dance, dirigida por Alejandro Medina, ofrecieron el espectáculo dancístico Beyonce en el escenario del Teatro Óscar Liera en celebración del fin de cursos.

Con una selección musical acertada para que el ánimo del público no decayera, los pequeños estudiantes mostraron entrega, alegría y, sobre todo, disfrute de lo que bailaban en el recinto teatral.

Foto: EL DEBATE.

El show

El espectáculo inició con una presentación con todos los bailarines, para después se alternaran los tres grupos en que se dividieron.

Entre las diversas coreografías, los bailarines realizaron algunos cambios de vestuario de acuerdo con la música que bailaron.

El público, conformado principalmente por los padres de los bailarines, se emocionó. En más de una coreografía hubo porras para quienes se entregaban en el escenario.

Foto: EL DEBATE.

Algunas de las canciones que sonaron fueron Mi gente, Andas en mi cabeza, They don’t know, Échame la culpa, Tip toe, Shower. Por supuesto, también sonaron canciones de Beyonce, como End of time, Halo, Diva.

En algunas de las coreografías los maestros (Susan Gordillo, Josué Rocha y Alejandro Medina) mostraron su talento y pasión por el baile, que lograron transmitir a sus alumnas.

Para cerrar la exitosa presentación, todos los bailarines de nuevo se apoderaron del escenario. El público correspondió con aplausos en todo momento.