Fallece Armando Nava, el pintor de los gobernadores sinaloenses y la sociedad mexicana

La tarde de este viernes 30 de abril desafortunadamente el mundo del arte mexicano se ha vestido de luto con el sensible fallecimiento del reconocido pintor sinaloense Armando Nava. A sus 80 años el artista plástico, conocido por ser uno de los retratistas más destacados de las personalidades de la cultura, la sociedad, el medio empresarial y político de Sinaloa y otras ciudades de México y el extranjero falleció después de algún tiempo de permanecer delicado de salud.

Su última morada fue su amada residencia ubicada en el centro histórico del puerto sinaloense.

Armando Nava nació en Mazatlán Sinaloa el 12 de octubre de 1940. Se convirtió en uno de los más prestigiados retratistas y artistas plásticos gracias a su gran calidad de técnica como dibujante y colorista. Su obra forma parte de colecciones privadas y públicas de México y otros países como Estados Unidos.

En su trayectoria figuran más de 30 exposiciones individuales y más de 50 muestras colectivas realizadas en su país natal, Estados Unidos y Sudamérica. En su haber no solamente se incluyen las artes plásticas, también la docencia, pues Nava figuró como forjador de jóvenes artistas al formar parte de la dirección de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) en Mazatlán.

Entre las personalidades del espectáculo, la sociedad y la política que pintó se encuentran Angélica María, Bárbara Coppel, Ernesto Coppel Kelly, el Gral. Felipe Riveros, el Gral. Ángel Flores, el Gral. Ramón F. Iturbe, el Coronel Rodolfo T. Loaiza, y el Lic. Francisco Labastida Ochoa.

Armando Nava en últimos años donaba una pintura realizada por él para los eventos de recaudación del grupo de Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana/ Foto: Archivo EL DEBATE.

Su colección de retratos de gobernadores de Sinaloa, que pintó desde 1912 a 1992, es una de las más destacadas de su currículum en el que también se incluye que fue miembro de la Asociación Mexicana de Acuarelistas, The American Society of Portrait y The Portrait Society of America. También pintó arte abstracto, paisajes, retratos Religiosos y surrealismo.

En 2018 durante una participación en un evento celebrado en Casa Haas Armando Nava mencionó que estaba interesado en donar su casa para que sea utilizada como un espacio cultural una vez que él y su hermana, Laura Nava hayan fallecido.

En una entrevista que ofreció a periódico El Debate Nava destacó que cuando se inició en la pintura quiso ser autodidacta. Que duró 10 años para entender las líneas pero al incorporarse al INBA en Mazatlán tomó clases con la maestra Sandra Aguirre. En un inicio explicó que le costó mucho aprender los nuevos conocimientos, pero al final lo logró e incluso se volvió forjador de numerosos artistas.

En últimos años Nava estuvo donando anualmente una de sus piezas para ayudar a reunir fondos para la noble labor del grupo de damas voluntarias de la Cruz Roja en Mazatlán.

Miembros de la familia del artista plástico ha hecho saber que no se hará un funeral de cuerpo presente, pero que tentativamente si se prevé la realización de una misa, de la cual aún no se ha dado a conocer el horario y día en que será, para despedir al destacado pintor Armando Nava.