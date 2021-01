Fallece por Covid-19 el arquitecto Antonio Toca 

CDMX.- Este 12 de enero se dio a conocer el fallecimiento del arquitecto e investigador en temas urbanismo Antonio Toca Fernández, a causa del Covid-19.

El artífice, nacido en 1943 en la Ciudad de México, ganó el Premio Nacional Mario Pani del Colegio de Arquitectos de México en 1999, y a la fecha fungía como jurado honorario del PREMIO OBRAS CEMEX.

Egresado de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, Toca Fernández destacó en su labor como crítico e investigador, publicando diversos artículos sobre obras y arquitectos destacados, así como el libro Arquitectura en México: diversas modernidades.

A través de redes sociales, colegas espresaron sus condolencias, como Víctor Legorreta, quien escribió: "Con gran tristeza me entero del fallecimiento del Arquitecto Antoni Toca. Un gran arquitecto, con un extenso conocimiento de la historia y teoría de neustra profesión. Siempre nos ofreció una crítica equilibrada e inteligente, además de ser un incansable defensor y promotor de la buena arquitectura de nuestro país. Pero sobre todo una gran persona y un excelente amigo. ¡Lo vamos a extrañar mucho!".

En su cuenta de Facebook, María Bustamante Harfush, presidenta de FUNDARQMX y vicepresidenta la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, dedicó estas palabras al artífice: "Una gran tristeza me da su partida. Me faltó tiempo de convivir, de conversar, de aprenderle. Fue mi tutor cuando fui becaria de Jóvenes Creadores - FONCA en Diseño #Arquitectónico y desarrollamos el #MUNOM (Museo Nomada de la Ciudad de México 1900-2000). Cada día que convivimos siempre me dio mucha felicidad y dejó un sentir profundamente arraigado. Este era #AntonioToca.

