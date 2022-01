Felipe Parra, una larga trayectoria documentando vidas

Culiacán, Sinaloa. A lo largo de poco más de dos décadas, Felipe Parra se ha interesado en “recuperar la memoria y el legado de personalidades que han permitido tener toda una trayectoria cultural o un anclaje”, a través del género documental, acercándonos así a los que él llama héroes culturales.

En entrevista para DEBATE, el documentalista habla del extenso trabajo que ha forjado desde 1999, en su mayoría de forma independiente, y también de uno de sus proyectos más ambiciosos y recientes, donde aborda al naturalista y botánico novohispano José Mariano Mociño.

Reconstruir el entorno cultural y social

¿Cómo tildar su trabajo en dicho género audiovisual? ¿Una labor periodística, propiamente documentalista o de divulgación cultural? Felipe Parra Sámano responde que él lo percibe como una suma de todas las anteriores. “Documento, pero al mismo tiempo los documentales tienen el propósito de reconstruir el entorno cultural y social, y en algunos casos político. Es decir, contextualizar el tiempo en el que los artistas o los creadores desarrollaron su trabajo y creo que eso es muy importante”.

El creador apunta que es común que digan, por ejemplo, “que el crimen organizado tiene una imagen, un posicionamiento y que son los antihéroes o el héroe oscuro de la vida, sin embargo, los héroes de la cultura pasan desapercibidos, no hay un esfuerzo continuado, no hay un esfuerzo articulado para promoverlos”. “Siempre ha pasado a lo largo de los años. Yo he sido productor independiente. Realmente es muy raro el apoyo o los auspicios de las instituciones hacia mi trabajo. Yo decido de acuerdo a una metodología qué escritores o qué pintores son importantes, ¿por qué? Porque la historia va decantando quiénes son y quiénes no son”, completa.

En 1999 fue cuando apareció su primera oportunidad grande, al realizar un documental del pintor y escultor Antonio López Sáenz. Desde entonces ha tenido un propósito fijo y clave para contar tantas historias: “documentar la vida de artistas, documentar de personajes que, a pesar de la adversidad, del entorno, tuvieron la valentía de crear, sin tener las condiciones, por vocación y por convicción que son las dos partes fundamentales”.

Felipe Parra, durante la entrevista para DEBATE, desde su hogar.

Pero a pesar del corto tiempo que pueda durar un documental, recoger fragmentos tan importantes de vida en una duración estimada es un proceso complejo y que, sobre todo, requiere esfuerzo, paciencia y dedicación. “Cuando vas documentando, haces una investigación histórica, de alguna manera es meterse en una investigación seria, no es como que me gusta o no me gusta, sino es fundamentalmente hacer una investigación".

"Yo hago una investigación documental, leo libros; si hay videos, los veo, para no repetir lo que ya existe, y hago una investigación exhaustiva desde el punto de vista histórico-cultural, pero también una apreciación estética, que es la parte interesante, explicar por qué cierto personaje es digno o por qué este héroe cultural es importante que lo conozcan. Y ahí viene la otra parte, que la sociedad en general conozca los héroes que puedan inspirarla”.

Proyecto memorable

Felipe Parra ha documentado a personalidades como los pintores Antonio López Sáenz y Aníbal Angulo, el compositor José Ángel Espinoza Aragón “Ferrusquilla”, el músico Horacio Franco, el escritor Federico Campbell, y muchos más, pero revela que una de sus experiencias más memorables fue el largometraje Una mirada a la plástica del noroeste, donde pudo desentrañar cómo surgió el arte y propiamente los artistas en esta región del país.

“La cultura siempre venía del sur al norte, y yo lo que recuperé fueron los creadores de la postguerra revolucionaria, de los que nacieron en los años 30 y hasta 1945. De pronto te das cuenta que hay una tradición plástica que se desarticula en la Revolución mexicana, porque eran pintores que hacían retratos y paisajes, pero con la Revolución se desarticulada. Y después vuelve a articularse en los años 30 y 40. Yo creo que de las cosas más interesantes fue tratar de reconstruir cómo los pintores de esa época, fundamentalmente en los años 50, pudieron estudiar y hacerse artistas”.

Así, el creador audiovisual habla desde Álvaro Blancarte, López Sáenz, Arturo Moyers, Mario Moreno Zazueta, Arturo Esquivias Ojeda hasta llegar a personajes de la actualidad, quienes nacieron o desarrollaron su carrera en el noroeste de México.

Mociño, proyecto más ambicioso

Uno de los proyectos más recientes de Felipe Parra es la serie documental Asombro del nuevo mundo, Real Expedición Botánica a Nueva España. A lo largo de seis episodios habla de la figura del naturalista y botánico novohispano José Mariano Mociño. En el siglo XVIII, al ver que los franceses, ingleses y holandeses hacían expediciones botánicas y naturales para estudiar animales, plantas y minerales, el monarca ilustrado español Carlos III financia varias expediciones, incluyendo la Real Expedición Botánica a Nueva España.

El documental de Felipe Parra sobre José Mariano Mociño fue presentado en España.

En España querían desarrollar nuevos medicamentos, pues todos los medicamentos en el siglo XVIII se derivaban de plantas. “Intentan recuperar todo lo que hizo Francisco Hernández de Toledo, y al mismo tiempo actualizarlo y ampliarlo, para que Europa esté a la vanguardia de la herbolaria, de los medicamentos, porque en el siglo XVI España era el imperio más importante, con los mejores descubrimientos, con la mejor ciencia”, explica Parra.

Mociño forma parte de dicha expedición junto a otro de los líderes Martín de Sessé, “Vicente Cervantes, que es el boticario y al mismo tiempo maestro de botánica; José Longinos Martínez, que va a ser el naturalista y quien va a disecar a los animales; y Diego del Castillo, son la base, todos vinculados al Real Jardín Botánico de Madrid”.

Para el documental sobre Mociño fue necesaria un ardua investigación y la participación de más de 40 investigadores de España.

Mociño participa en una expedición que sale del Estado de México, sigue por Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, sube a Sinaloa, donde llega a lugares como El Rosario y Mazatlán; va hasta la sierra, por todo Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Y tras la muerte de Martín de Sessé, Mociño queda a cargo. Más tarde seguiría otra expedición por Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco y hasta Guatemala. Sin embargo, el botánico murió antes de que su trabajo fuera publicado.

Mociño sintetiza toda la tradición de la botánica novohispana y debería de ser y es el científico moderno mexicano, porque así le dicen en España, aunque es novohispano, más importante del siglo XVIII, por lo que escribió, por lo que estudió y por lo que aportó.

La figura del novohispano fue recuperada por Jaime Labastida cuando fue director del Siglo XXI y su trabajo fue publicado precisamente por dicha editorial.

Sobre el documental, participaron casi 40 investigadores de España, y fue presentado recientemente en el Real Jardín Botánico de Madrid. Asimismo, fue la primera transmisión del canal de la UAdeO en Culiacán, y la UNAM posee los derechos, por lo que se espera que este año sea transmitido.