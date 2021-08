Feria Nacional del Libro 2021 cierra con el surrealismo en París

México.- Una novela que se desarrolla en París en el año de 1927, “Muerte en el Jardín de la Luna”, la reciente novela del escritor tamaulipeco Martín Solares (Random House), fue presentada en la última actividad de la 32 Feria Nacional del Libro de León (Fenal).

Este relato construido de forma brillante seduce en la medida en que revive el mundo fantasmagórico de dadaístas y surrealistas del Montparnasse de 1920.

¿Por qué situar la novela en el año 1927?

Los barrios medievales y latinos me gustaban en esa etapa que viví en París, me formó muchísimo como lector y yo quería llevar a los lectores a esas zonas oscuras, quería hablar de todo eso y que el lector se sintiera transportado a otro tiempo y lugar; y elegí 1927 porque ese fue un año importante para el movimiento surrealista.

Se terminó de cortar todas las deudas que tenían con el dadaísmo, se separó el grupo... Yo quise encontrarme en un café en una noche con el poeta Robert Desnos en esta novela, lo hice a través de Pierre Le Noit, para que me platicara sobre el famoso pleito con André Bretón, y cuando supe que estaba escribiendo Desnos en esa época, me llevé un fabuloso susto: estaba escribiendo un novela sobre supuesto avistamiento de Jack el Destripador... Me dediqué a investigar todo eso y ubiqué la trama en el año en que Robert Desnos creía haber visto a Jack el Destripador en el centro de París, en esta novela invertí la historia, se persigue a un policía, no a un criminal.

¿Por qué jugar con la autobiografía?

A pregunta expresa de Alán Lara, presentador de la novela en la Fenal en línea, sobre la interrogante el autor responde: “Me encanta meterme como personaje invitado a mis novelas, lo hice en Los minutos negros, y metí a mi papá en No manden flores... Me gusta que el autor aparezca de repente, creo que es una tradición que la han hecho muchos de los escritores que admiro, como Cervantes.

Les encanta cometer esta travesura de deslizarse ellos también en la novela que están contando para hacerla más real, involucrarse y comprometerse de cuerpo entero en ella, porque una de las cosas que nos gustaría como escritores es disolvernos en el lenguaje”.

Génesis de la novela

Esta novela empezó de una forma bastante azarosa para mí... ¿Cómo es que un tampiqueño que estuvo contando por mas de 15 años historias de la violencia extrema que se vivió en el periodo de Calderón, saltó de repente a contar historias en el París de 1927? La razón es muy sencilla.

Yo estudié en París un doctorado, estaba fascinado con todas las exposiciones en torno a los surrealistas que se dieron a principios del siglo XXI.

Quien asista a ver de cerca esos objetos, quien lea los poemas, y pseudo novelas de estos escritores extraordinarios, o ve sus películas, va a entender que buena parte del mundo tal como lo comprendemos ahora lo inventaron ellos.

Ellos heredaron un mundo en el cual el gobierno obligaba a los jóvenes a ir a combatir y defender el supuesto alto honor de los militares, muriendo en las trincheras; entonces ellos que fueron sobrevivientes de la primera guerra mundial, a su regreso a la civilización, no podían aceptar la manera como la gente, como los novelistas, los periodistas usaron varias palabras como amor, poesía, noche, literatura.

Creían que todo mundo había conspirado para enviar a morir a la gente a las trincheras, y que había que purificar esas palabras y que había que llenarlas de un significado nuevo. Y fue lo que ellos intentaron hacer en sus trabajos.

Yo quedé fascinado por todas las historias de vida de estos artistas excepcionales como Dalí, Bretón, René Magritte, y me dediqué a seguirles la pista. Estoy convencido que uno de los géneros literarios menos explorados y más ricos que hay en literaturas son precisamente las memorias de estos surrealista.

No sabes la cantidad de travesuras excepcionales que han cometido Man Ray, Aragón, Desnos, Leonora Carrington, Remedios Varo, y son excepcionales porque dentro de un marco artístico, por un pequeño performance o cambio que hacemos todos los días, ellos desafiaban al gobierno, al ejército y a las buenas costumbres de su época, la burguesía.

Y un día sentí un fuerte impulso de escribir sobre ellos. Me preguntaba si un tampiqueño como yo tendría derecho o no a escribir sobre los parisinos.

Y por muchos años no me di permiso, tenía un pobre complejo de superioridad y me impedía escribir sobre los parisinos, hasta que una noche tuve una pesadilla que ocurrió en París y en la cual escuchaba que me hablaban en francés y tenía que responder en francés después de 7 años de vivir allá... y me dije: si ya tengo pesadilla en francés, tenía todo el derecho y obligación de contar todo lo que me pase por la mente.

“Muerte en el Jardín de la Luna”, de Martín Solares. Foto: Cortesía

El autor

Martín Solares (Tampico, Tamaulipas, 1970), autor de las novelas La violencia en el Golfo y No mandes flores; Los minutos negros, obra maestra literaria disfrazada de novela policial, finalista del Premio Rómulo Gallegos; Libro de ensayos Cómo dibujar una novela; actualmente trabaja en dos aventuras de esta saga que ya se traducen al francés.

