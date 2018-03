Fernando Barraza sumerge al lector a un mundo Abominable

Mazatlán.-El escritor Fernando Barraza presenta su libro, Abominable, en el Museo de Arte de Mazatlán. Dentro de esta novela, el autor lleva al público a un recorrido existencial donde los protagonistas se debaten entre la vida y la muerte para experimentar momentos cruciales, según narra a EL DEBATE.

Foto: Maribel Arredondo

La trama



“La novela habla de una relación muy intensa entre dos amigos, que la comunicación que hay entre ellos hace que pasen cosas que no deben pasar. La novela aborda la cuestión gay, porque este chavo, cuando está bajo los efectos de las drogas, no mide las consecuencias, hace escarnio de su cuerpo”, resaltó.

Comparte que la historia comienza con la enfermedad del padre del protagonista, que al final fallece.

“Están esperando a que llegue el protagonista para poder enterrar a su padre, pero durante esa espera pasarán cosas muy trágicas.”

Resaltó que la historia que plasma, la cual es considerada negra, parte de hechos reales. La inició hace cuatro meses y hace unas semanas ya está impresa.

“La trama se va dando. En un principio no estaba contemplada así, pero estuve investigando y sabía lo que le había pasado a los personajes. Es un hecho que se dio a conocer en los medios y lo retomé.”

Mensajes centrales



Comparte que la novela está plagada de mensajes para el lector.

“Hay momentos de reflexión, hay momentos crudos; se plasma el abandono, el apego, el amor por la pareja. En cada capítulo encuentras un mensaje, reflexionas. En la vida cotidiana cometemos errores, pero cuando lees este tipo de novelas, le cae el veinte a uno”, resaltó.

Tarde de letras



A las 18:00 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán tuvo lugar la presentación de la novela. Se contó con las intervenciones de Yajaira Villarreal, María Muñiz, Nicolás Vidales y Héctor Lizárraga.

Villarreal hizo una reseña del autor, en la que resaltó su trayectoria en varias disciplinas del arte, entre ellas, la actuación, la pintura y las letras. Indicó que hace años se le entregó una medalla por sus 45 años de trayectoria artística. Figuran algunos reconocimientos nacionales e internacionales en países como España y Argentina.

Sobre la novela, indicó: “El autor descarga a los personajes, los tasajea, con maestría les hace vomitarse en sus errores, en su desventura”.

Héctor resaltó que el autor es talentoso y que no ha sido valorado en Mazatlán.

“Me da pena por todo Sinaloa, que tengamos tanto talento y no lo valoremos y tengan que mendigar una puerta que se les abra.”

µ Mundo caótico real

El escritor Nicolás Vidales llevó a los presentes a sumergirse en la trama describiendo un poco de los personajes.

“Es un texto que desde que lo empecé a leer, pensé ‘es abominable’. Cuando lo fui leyendo, me di cuenta que narra las crueldades, cómo va llevando a los personajes nos permite ver los gestos, las caras de la gente, sentir el olor.”

Por último, María Muñiz dio unas palabras sobre la novela que se presentó con gran éxito en Mazatlán.

“Hay entes, duendes, hadas de la maldad, alebrijes; es una conjunción de entes que señalan la conducta de un pueblo, al que no me inviten porque es un lugar terrible. En ese lugar no hay una persona completa, amable”, refirió.