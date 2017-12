Fernando Martínez va por la revancha a Brasil

“Cuando fui la primera vez (a Brasil), iba de Culiacán para allá sin haber pasado por la Ciudad de México. Allá me topé con pared. A mí me faltaban muchas herramientas. Tenían un nivel muy fuerte, donde que tenía casi que sobrevivir. Sin embargo, esta vez me siento más preparado y más seguro”, platica el joven sinaloense Fernando Martínez Cueto, clarinetista y actual estudiante de Composición con Especialidad en Dirección, en la Escuela de Música del INBA.

La revancha de Martínez Cueto será el próximo mes de enero, del 14 al 27, en su retorno al Festival de Música de Santa Catarina, en el sur del país amazónico.

Fortalecido

Recuerda que en su anterior participación en el festival sacó la chamba porque la sacó. “Aprendí mucho con los golpes que me di allá. Los maestros me hablaron muy fuerte. Tuve que aceptar que iba a aprender y que no iba como a enseñar”.

Ahora, dos años después, tiempo en el que ha radicado en la Ciudad de México, donde formó parte de la orquesta escuela Carlos Chávez e ingresó a la escuela de música del INBA, Fernando regresará fortalecido al país sudamericano. Allá, dirigirá La bohème, de Giacomo Puccini, y la Serenata de cuerdas, de Edward Elgar.

Fernando Martínez Cueto estará de nuevo en Brasil. Foto: Noé Mascareño / EL DEBATE

Andanzas en CDMX

Después de su primera experiencia en Brasil, el sinaloense se trasladó a la capital mexicana. Ganó una beca como clarinetista, pero su interés primario era formarse como director, aunque en ese momento su familia no podía apoyarlo en lograr esa meta.

“No conocía la ciudad. Con quienes me iba a quedar solo eran conocidos de Culiacán. Fue un golpe fuerte total. Yo no tenía posibilidades en ese momento de que me apoyara mi familia con lo monetario. La beca no era mucho, pero era aceptable. Podía vivir”.

Durante ese tiempo, estuvo como oyente con su actual maestro, José Luis Castillo, director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y del Ensamble Cepromusic.

Para su fortuna, su familia ha podido apoyarlo después de estos dos años y ahora cursa lo que deseaba.

El futuro

El joven clarinetista se ve en un futuro próximo, en unos cinco años, formándose en una maestría en Holanda. De hecho, en 2018, intentará ingresar a una licenciatura musical en ese país europeo.

Sin embargo, reconoce que México aún tiene mucho para darle. “Ya tengo un buen maestro. La escuela es buena. Si termino una licenciatura en México, voy a tener la oportunidad de hacer una maestría”.

Perfil

Nombre: Fernando Martínez Cueto.

Fecha de nacimiento: 20 de julio de 1997.

Lugar: Guamúchil, Salvador Alvarado.

Profesión: Clarinetista y director de orquesta.

Trayectoria: Actualmente estudia composición con especialidad en dirección, en la Escuela de Música del INBA.