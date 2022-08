Fernando de León recoge ‘Narrativas verdaderas’ sobre varios escritores

Sinaloa, México. Fernando de León hace un viaje por las vidas y obras de algunos de los escritores más importantes de la literatura, así como una exploración de la literariedad en todos los medios en Narrativas verdaderas (Universidad de Nuevo León), libro que el autor mira en parte como “una especie de descargo, de pagar una deuda impagable con ciertos autores” que lo han acompañado desde siempre, como lector y como escritor.

Lecturas inagotables

De León reúne nueve ensayos literarios, donde da una panorámica a la obra de autores como Francisco Tario y Juan Rulfo, comenta los paralelismos en la literatura de Arreola y Claudel, Borges y Calvino, o hace un análisis a las series Dr. House y True detective, donde muestra como el empleo de la cámara y el ritmo de la edición construyen estrategias literarias, por mencionar algunos ejemplos. “Creo que hay distintos nexos entre estos ensayos. Yo diría que el primero de ellos es el lenguaje, porque aunque hay muchos enfoques, muchas caras”, señala el escritor jalisciense.

“De ahí en fuera hay un vínculo emocional porque crecí leyendo a los primeros autores que me revelaron la maravilla de la literatura, Borges, Rulfo, Arreola, y también Mary Shelley [...] también podría pensar que hay ciertos tintes policiales, pero esos policiales no están en todas partes. Creo que también como autor veo vínculos que a lo mejor yo solamente veo, lo importante sería aquí que cualquier lector que dé con esta revisión de autores tan revisados le genere alguna especie de instinto por volver a leerlos”, agrega sobre los textos.

'Narrativas verdaderas', editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya está disponible.

Grandes autores como Rulfo, Arreola, Borges, Kafka, Wilde, Shelley, entre muchos otros, siguen generando diferentes lecturas entre el público y los estudiosos, que insertan su literatura desde distintas miradas. “Son autores que tienen esta dimensión que creo que además sucede con los grandes libros, que te están diciendo cosas a destiempo, distintas cosas cada vez que los lees. Hay mucho que leer, pero también hay mucho que releer".

"Hay autores que cuando vuelves a ellos te dicen cosas nuevas. A mi me pasa con ellos que no he agotado mis lecturas, son de alguna manera inagotables porque también uno va cambiando como lector, y uno va encontrando cosas distintas, matices, bellezas clínicas, porque también los conflictos que conmueven son otros conforme vas creciendo”, sentencia.

Literatura cercana

Fernando de León, además, subraya su cercanía con Rulfo, pues son del mismo estado, encontrando en la narrativa del creador de El llano en llamas, una reencuentro con la vida misma. “Finalmente uno va incorporando ciertos libros, o ciertas lecturas a tu vida, y eso ya es para siempre”.

Para cerrar, el escritor dice que publicar Narrativas verdaderas es una gran satisfacción. “Independientemente de publicar un libro de lo que sea, es una gran satisfacción. “Este es mi segundo libro de ensayos, pero el primero que aborda de manera frontal la obra de autores importantes para mi. Son ensayos que han sido escritos a lo largo de varios años, y claro que poder verlos reunidos es un gran coste de caja”.