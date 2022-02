Festival en Miami Beach celebra el Harlem Renaissance y el jazz afroamericano

Miami.- Un festival cultural en Miami celebrará del 1 al 5 de febrero el llamado "Renacimiento de Harlem" (Harlem Renaissance), un periodo iniciado a comienzos de los años 20 del siglo pasado en el que la cultura afroamericana floreció en ese barrio neoyorquino con el jazz como un gran exponente.

La primera edición del festival multidisciplinario "I Dream a World. Harlem Renaissance & Beyond" (Sueño un mundo. El Renacimiento de Harlem y más allá) se celebrará en el New World Center de Miami Beach, un centro cultural que es sede de la orquesta New World Symphony, como parte del Mes de la Herencia Afroamericana en USA.

La música, y concretamente el jazz, es el principal componente del programa de este festival organizado por la Florida International University (FIU) y la orquesta New World Symphony, pero también están previstos recitales de poesía, espectáculos de danza, exposiciones de arte, proyección de películas y charlas.

El festival explorará la historia e influencia del Harlem Renaissance en la cultura afroamericana.

Según la información proporcionada por los organizadores, el barrio de Harlem fue el epicentro de una "era dorada" en las artes y la cultura de los afrodescendientes en USA en el siglo XX.

El florecimiento de Harlem como centro cultural tuvo que ver con lo que se llamó la Gran Migración, como se conoce el éxodo de más de seis millones de estadounidenses de la raza negra desde las áreas rurales de los estados sureños hacia las grandes áreas urbanas del país, huyendo de la segregación racial.

Muchos de ellos se asentaron en Nueva York y especialmente en Harlem, donde según el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana llegaron a residir a la vez casi 175.000, desde trabajadores no cualificados a miembros de una clase media formada y también artistas que desarrollaron su creatividad en un ambiente propicio.

Como tributo a los grandes artistas de jazz afroamericanos, como Duke Ellingron, Billie Holiday, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, que triunfaron en el famoso club Cotton Club de Harlem, la orquesta New World Symphonic ofrecerá un concierto con un programa basado en su música para cerrar el festival.