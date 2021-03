Francisco Bibriesca deleitará a los sinaloenses con un concierto en línea

Sinaloa.- Hablar de Francisco Bibriesca, es mencionar a uno de los exponentes de la música clásica en Sinaloa, ya que su larga trayectoria lo ha llevado a derrochar su talento no solo en todo México, sino también en diversas partes del mundo.

Es por ello, que en el marco del Festival de Primavera 2021 “Arturo Castañeda Dueñas”, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) el guitarrista clásico estará ofreciendo un concierto en línea el próximo jueves 25 de marzo en punto de las 19:00 horas (Sinaloa), en donde interpretará diversos temas compuestos para guitarra en los cuales sobresalen los pasajes “Esta no es una despedida" y “Volviendo a casa", de la suite “Viaje en continuo”, de Fabián Coronado; "Septiembre", de la suite “Tres piezas rioplatenses”, de Máximo D. Pujol, y el "Preludio" a la suite “Pasaje abierto”, de Edin Solís.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El guitarrista clásco Francisco Bibriesca tiene 20 años de trayectoria artística en donde ha realizado más de mil 800 conciertos. Como dato, es considerado por la crítica internacional como uno de los intérpretes mexicanos de música de concierto más importantes dentro y fuera del país.

Se ha presentado en las Salas de concierto, Centros Culturales y Teatros más importantes dentro de la escena internacional para la música de clásica; en The Kennedy Center (Washington, D.C.), The Sydney Opera House (Australia), The Cairo Opera House (Egipto), Gedung Kesenian Jakarta (Indonesia), así como en el Teatro Degollado y el Palacio de Bellas Artes de Guadalajara y la CDMX, razón por la cual se ha convertido en uno de los máximos exponentes de música clásica.

Desde sus inicios hasta el momento ha llevado sus giras ininterrumpidamente a Países Bajos, Bélgica, Portugal, Italia, Alemania, Egipto, Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica, Belice, El Salvador, Panamá y Colombia.

Leer más: El director Guillermo del Toro producirá la película “Pinocho” en Guadalajara y con talento local

Por último, el concierto será transmitido a través de la página en Facebook del Instituto Sinaloense de Cultura y en Cultura Sinaloa en YouTube.