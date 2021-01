Gana la escritora Pilar Quintana Premio Alfaguara de Novela

Ciudad de México.- Tras una competida última deliberación entre tres novelas, el jurado, presidido esta edición por el escritor Héctor Abad Faciolince, decidió otorgar a Pilar Quintana el galardón, dotado con 175 mil dólares (arriba de 3 millones 445 mil pesos), una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea del libro en todo el territorio de habla hispana.

En su fallo, el jurado valoró que Los abismos se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña que, desde la memoria de su vida familiar, intenta comprender la conflictiva relación entre sus padres.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Con el telón de fondo de un mundo femenino de mujeres atadas a la rueda de una noria de la que no pueden o no saben escapar, la autora ha creado una historia poderosa narrada desde una aparente ingenuidad que contrasta con la atmósfera desdichada que rodea a la protagonista.

Leer más: Evelio Cabrejo: Hay un trabajo subtrráneo complejo en el lenguaje



Con una prosa sutil y luminosa en la que la naturaleza nos conecta con las posibilidades simbólicas de la literatura, y los abismos son tanto los reales como los de la intimidad, leyó Abad Faciolince.

Una novela intimista, con una voz narradora que conduce al lector por las obsesiones que pueblan la niñez, como el temor a la orfandad, detalló la autora este jueves, enlazada remotamente con el jurado reunido en la Casa de América en Madrid.

"La emoción sobre la que trabajé es el miedo irracional que tenemos los niños cuando somos niños a que se mueran nuestros padres, porque sabemos que nos vamos a quedar desamparados", contó Quintana, quien reveló que llevaba tiempo intentando hacer una historia sobre una niña, sin encontrar el tono apropiado.

Creo que es difícil conseguir ese tono, y acá otra vez volví a intentarlo y terminé la novela, y se ganó el Premio Alfaguara y no puedo creerlo. Yo todavía sigo esperando que me digan: 'estás en cámara escondida, bromeó la autora nacida en 1972 en Cali, Colombia.

La escritora ubicó el origen de Los abismos en el hecho de ser hija de una generación de mujeres que no pudieron decidir qué querían ser en la vida, porque el mandato social les decía que tenían que dedicarse a la familia, casarse y tener hijos -como en el caso de su propia madre, quien quiso estudiar derecho sin que el abuelo de Quintana se lo permitiera-.

"Yo quería indagar entre la relación de una niña con una mujer que tenía frustraciones en su vida, porque fue una mujer que no tuvo la libertad, como yo sí la tuve, de elegir ser profesional y tener una familia o ser profesional y no tener una familia", expresó la galardonada, cuya obra se impuso de entre la cifra récord de 2 mil 428 manuscritos procedentes de España y Latinoamérica.

Con cuatro novelas y una colección de cuentos a cuestas, Quintana relató que su escuela literaria, a diferencia de colegas emanados de las redacciones de los diarios, fue haber sido guionista de televisión, donde aprendió a hacer diálogos entre personajes.

A lo largo de su carrera, confió, ha hecho de las letras un espacio de apertura y libertad.

"Eso ha sido lo que he hecho toda mi vida: poner en palabras lo que estaba vedado que dijera porque estaba mal visto, porque era de mal gusto, porque una mujer no dice esas cosas, porque una madre no se comporta así ni las madres podemos decir que sentimos esas cosas. Entonces, para mí la literatura ha sido mi refugio y el lugar donde pude ser yo misma y pude ser libre", enfatizó.

Finalmente, la colombiana consideró importantísimo que las escritoras jóvenes y las aspirantes a escritoras tengan modelos en la literatura donde ellas puedan ver que sus problemas, intrigas, miedos y emociones no son menores, sino los de media humanidad.

"Yo pienso que los hombres como escritores está muy bien que hagan personajes femeninos, así como que las mujeres hagamos personajes masculinos. Pero creo que sí es necesario que haya voces de mujeres hablando de las cosas que nos preocupan, que nos molestan, que nos hieren, que nos gustan, y de las cosas que está mal visto que las mujeres hablemos, por ejemplo, el deseo, o los grises de la maternidad.

Creo que es importante que haya mujeres escribiendo sobre eso, afirmó Quintana.

Leer más: Ocho papeles emblemáticos de Plácido Domingo al cumplir 80 años

Los abismos llegará a las librerías el próximo 25 de marzo.