Gastón García Marinozzi habla de la obsesión en el amor en el libro 'Los lugares verdaderos'

Sinaloa, México. “Al cabo de un tiempo, un matrimonio es una sucesión de listas”, dice la primera línea de Los lugares verdaderos (Alfaguara), la nueva novela del escritor Gastón García Marinozzi, una historia donde el argentino habla de la obsesión por el amor y de cómo una pareja, después de varios años de casados, decide separarse tras llegar a sentirse como dos extraños.

El tema de la obsesión

La historia de Los lugares verdaderos transcurre en un solo día, y es protagonizada por Pedro y Ana, a quienes el amor los interpela y los obsesiona, y cuyos recuerdos les remiten a crisis, frustraciones y al embriagante paso del tiempo. En entrevista para DEBATE, Gastón García Marinozzi revela que la novela surge de su interés como lector de Moby Dick. “Creo que es una novela que nos habla principalmente de obsesiones. Pero yo quería trasladar esa idea de la obsesión, que en Moby Dick es la ballena y todo lo que eso representa y significa, a la obsesión por el amor, que podía haber en un pequeño gran momento de una pareja a punto de romper. Quería contar cómo a la hora de las despedidas todavía nos seguía obsesionando algo tan importante como el amor”.

Incluso, el título mismo de su novela sale del clásico de Herman Melville. “(Moby Dick) dice que los lugares verdaderos no están en los mapas, nunca lo están, entonces me preguntaba cuáles son nuestros lugares verdaderos, cuáles son los de esta pareja, que están separándose. Y no es que no existan, sino que no están a la vista de los demás, son momentos muy propios que tenemos en nuestra intimidad y con la gente que nos rodea, a la que amamos y que nos ama”, precisa el autor.

'Los lugares verdaderos' ya está disponible en librerías físicas y digitales. Foto: EFE

Esta historia toma lugar durante Navidad, que es también la fecha de cumpleaños 40 de Pedro, y tanto él como Ana estarán rodeados de un grupo de amigos que no conocen su decisión de divorciarse. Aquí, el también cronista y ensayista quiso hablar de “esos momentos que tenemos con tanta gente sin lograr conectar”. “Con estos amigos, que son como familia y con las que se encuentran cada año, han sido dos décadas haciendo lo mismo. Han crecido todos, pero han crecido también hacia intereses y lugares diferentes. En cada uno de estos encuentros rituales, repiten los mismos chistes, cuentan las mismas anécdotas. En esta ocasión se dan cuenta que nadie se escucha, nadie observa a nadie”.

Lector y creador

Parte importante de la formación de un escritor son las lecturas que hace. Gastón García Marinozzi señala que definitivamente es un lector de toda la vida y también le interesa como creador hacerse preguntas y compartirlas con los demás. “Si esas preguntas acaban teniendo forma de novela y continúa una conversación con los lectores y trata de tener respuesta sobre el tiempo en que vivimos y las cosas que nos preocupan, me parece fabuloso lograrlo. Es un regalo”.

“Como lector estoy buscando todo el tiempo ese tipo de preguntas, ese tipo de respuestas, tratar de comprender el mundo a partir de otros autores mucho más gigantes como Borges, al que sigo leyendo todo el tiempo; al propio Melville, pero también otros contemporáneos. Me interesa mucho John Cheever, el gran cuentista estadounidense. De hecho esta novela tiene una inspiración, por no decir un robo a mano suelta de la escena en la casa del mar, del cuento Adiós, hermano mío, que tiene una atmósfera de despedida muy similar”, agrega.

Igualmente, el cine es otro arte que le parece fundamental de forma personal, con cineastas como Rosellini y Buñuel con El ángel exterminador. Incluso encuentra un espíritu similar de Los lugares verdaderos con las recientes nominadas al Óscar Licorice Pizza y La peor persona del mundo. “Digo, la novela ya estaba publicada, pero me encantó encontrar un posible diálogo con esas atmósferas, con esa manera de entender las relaciones, de cómo la vida sigue y se impone con lo mejor que tiene”.