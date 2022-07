Gonzalo García González aborda la cultura machista en ‘La Mama, Cabaret’

Culiacán, Sinaloa. Luego de presentarse en San Luis Río Colorado y Ciudad Juárez, La Mama Cabaret llega este sábado 23 de julio, a las 20:00 horas, al teatro Socorro Astol, de Culiacán. La historia plantea cómo sería la vida si María, la madre de Jesucristo, se presentara como una mujer empoderada y feminista del siglo 21, en medio del machismo de la cultura mexicana.

En un género nuevo

La Mama Cabaret, bajo la autoría, dirección y actuación de Gonzalo García González, es una pieza de cabaret político mexicano, un estilo que si bien se trabaja mucho en la Ciudad de México y cuenta con grandes exponentes, no se aborda mucho en el norte del país. “¿Y qué tiene el cabaret político mexicano particularmente? Que toca temas de relevancia social, que utiliza la sátira, o sea que es una comedia muy irreverente; y canciones, generalmente las personas que hacemos cabaret cantamos en el escenario”, completa vía telefónica García González.

En esta pieza escénica vemos a una virgen María, mucho más irreverente y evidentemente maternal, “que baja a la tierra, que quiere hablar con sus hijas y que les trae una propuesta para acabar con la violencia de género”. “Es una crítica a la cultura machista de nuestro país, pero es una crítica que se hace a partir de la sátira”.

El integrante del grupo Teatro en el Incendio, de Baja California, comparte que nunca había hecho cabaret, y su interés era principalmente tratar el tema del machismo que le resulta importante y necesario. “Es un tema muy tratado, hay mucha información y mucha gente como que tiene resistencia, pero me parecía muy necesario tratarlo, entonces necesitaba una estrategia y que la gente no sintiera que la obra de teatro era aleccionadora, enjuiciadora".

"Me topé con el cabaret, no es como que a mi me nacía el interés de hacerlo, porque trabajo para una compañía que hace escena contemporánea, otro tipo de teatro. Pero lo que sí es verdad es que estudié la licenciatura en teatro, tengo como unos 14-15 años dedicándome a actuar y además canto, eran los elementos necesarios para hacer cabaret”, agrega.

Una elección difícil

A pesar del temor por la respuesta del público, Gonzalo García reconoce que la opinión del público, tanto en Tijuana, como en la gira, ha sido muy favorable. “Al principio tenía cierto miedo porque somos un país esencialmente católico, no sabía si existiría cierta resistencia por parte del público, pero la realidad es que me ha ido bastante bien”.

Asimismo, también dudo de la elección de personaje y si era el indicado para hacer sátira de la temática que aborda. “Luego el personaje lo dudé bastante en elegir que ese era el indicado para hacer sátira de este tema, Pero yo sabía que ese era el personaje, porque necesitaba que tuviese una experiencia de sumisión, de amnegación, aceptarlo todo, pero que al mismo tiempo que fuera maternal, alguien que protege, que guía. Yo le tenía miedo por lo que representa, pero ya luego me di cuenta que era el personaje indicado y la verdad es que es el personaje que hace que funcione el tema”.

La Mama, Cabaret forma parte del 17 Festival de Monólogos “Teatro a una Sola Voz”, que se realiza del 22 al 28 de julio en Culiacán, con apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Las presentaciones cuentan con entrada gratuita, en el teatro Socorro Astol.