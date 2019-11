Gordon Gampbell contará con invitados de lujo

Mazatlán.- Anuncian la novena temporada de la Camerata Gordon Gampbell 2020, la cual tendrá como sorpresa invitada a la cantante Angélica Aragón. En otro de los conciertos el hijo del director lo acompañará para hacer un homenaje a Beethoven. Los boletos estarán a partir del 30 de noviembre a la venta en la taquilla del teatro Ángela Peralta.

Novena temporada

Serán diez conciertos en total, ocho en el teatro Ángela Peralta y dos en Casa Haas —entre los meses de enero, febrero y marzo del 2020.

El primer concierto inicia en 5 de enero con tributo a la poesía y música, de Pete Seeger, contará con Randy Noojin, el concierto que se realizará en el Ángela Peralta. Para continuar el 12 de ese mes con The best of Bach magnificat, contará con el coro de la comunidad de Culiacán y la Camerata.

Una de las sorpresas es el concierto que tendrá lugar el 19, ya que estará como narradora la actriz Angélica Aragón, cantará la soprano Perla Orrantia, el evento llevará por título Mozart y sus mujeres a través de sus cartas (las cartas son de su esposa, hermana y su mamá), Campbell detalló que a él le tocara participar y será Mozart, tal vez toque un instrumento.

Para cerrar el mes de enero, el 26 se realizará el concierto de Cuarteto americano, a cargo de Marketo.

En el mes de febrero tendrá tres conciertos, ya que el último domingo se suspenden sus presentaciones por el Carnaval Internacional de Mazatlán. El 2 de ese mes se realizará el espectáculo denominado Música de alientos de Mozart, Gran Partita, con la Sinfonietta Philomusica Juventus, continúan con la presentación de Corky, cantarán blues el 9, mientras que el 13 se realiza Tres siglos de música de cámara a cargo también de la Sinfonietta Philomusica Juventus. Campbell considera a los integrantes de dicha orquesta como sus nietos, ya que afirma le tocó ser padre de los integrantes de la Ossla y ahora ellos son alumnos de estos.

Padre e hijo

Marzo abre la cartelera de manera espectacular con el concierto titulado Padre e hijo, que tendrá lugar el día primero en el Ángela Peralta, donde el director de orquesta se hará acompañar de su hijo Alexander Campbell, quien toca el violín y tras una corta pausa el joven retoma la música para ofrecer una propuesta musical con su padre.

El 8 de marzo se realizará Música romántica de América, y contará con la presencia de la Rondalla de Culiacán. Para cerrar la temporada, el 15, con Buscando al primero, Sinfonía no 1. y Concierto para piano no. 1, de Beethoven, a cargo de la Sinfonietta Philomusica Juventus y se contará con el pianista Elías Manzo.