Guillermo Arriaga: "El arte no está obligado a dar respuestas a la realidad"

Guadalajara, Jalisco. El arte no está obligado a tener respuestas, sino a hacer que las personas se cuestionen acerca de lo que pasa a su alrededor, afirmó a Efe el escritor y guionista Guillermo Arriaga durante su participación en las actividades de Guadalajara como Capital Mundial del Libro.



“El arte, a diferencia de la política o la ciencia, no da respuestas, no es la función del arte, su función es formular preguntas, cuando tú te empiezas a preguntar sobre ti mismo o tu entorno o lo que ves en los demás, cuestionas quién eres, qué quieres y hacia dónde piensas dirigirte”, dijo en una charla.

El arte como instrumento

Arriaga es uno de los invitados especiales del amplio programa cultural de Guadalajara como Capital Mundial del Libro, cuyas actividades se extenderán hasta abril de 2023 e incluyen talleres literarios, conferencias, presentaciones de libros y encuentros con escritores de todas las latitudes.



El autor de “El salvaje” (2017) y “Salvar el fuego” (2020) sostuvo encuentros con sus lectores en diversos espacios de la ciudad. El que más le conmovió, dijo, fue la charla que tuvo con adolescentes que permanecen internos en un centro tutelar por haber cometido diversos delitos.



Los jóvenes leyeron su novela “Salvar el fuego” -la trama se desarrolla en parte en una cárcel- y luego mantuvieron una conversación en la que al autor, relató, se dio cuenta del clasismo al que suelen enfrentarse estos jóvenes y se cuestionó desde dónde cada persona puede contribuir para cambiar la realidad de México.



“Ayer les preguntaba a los jóvenes qué necesitaban y decían que necesitaban escuelas, comedores para tener qué comer, centros de arte, saber qué (rama del) arte es el que les llama la atención, necesitan campos deportivos y hacer una reflexión sobre el clasismo, el racismo, sobre cómo nos expresamos de los otros y en eso creo que podemos empezar por nosotros mismos”, dijo.



Y añadió: “Es un momento en el que debemos hacer una profunda reflexión todos, porque tal parece que queremos que sean los gobiernos los que respondan a un problema mucho más complejo”.



Aseguró que la literatura y el arte, en general, son un instrumento para que las personas vean su realidad de manera distinta, por difícil que esta sea.

Escribir desde donde sea

Arriaga, guionista de películas como “Babel” y “Camino a la redención”, en la que también fungió como director, contó que trabaja en la producción de una nueva película dirigida por sus hijos Mariana y Santiago Arriaga.



El filme está basado en “A cielo abierto”, el primer guion que el escritor creó para la trilogía cinematográfica que oficialmente inició con “Amores perros” y siguió con “21 gramos”, todos dirigidos por el ganador del premio Oscar Alejandro González Iñárritu.



Detalló que logró recuperar los derechos del guion que vendió hace al menos dos décadas y decidió que fuera dirigida por sus hijos. La cinta será filmada en Ciudad de México y en el estado norteño de Coahuila a partir de octubre próximo.



Reveló además que trabaja en una nueva novela y que el próximo año podría dirigir una película cuyos detalles se mantuvo en reserva.



El autor afirmó que no hace distinción entre hacer guiones, novelas o cuentos, sino que quiere contar sus historias desde diferentes espacios.



“Todo lo que hago es literatura, lo que hago es escribir y no hago la diferencia entre cine o novela, todo es parte de contar historias y es una pasión absoluta, estoy agradecido de que puedo hablar en medios completamente distintos. Soy privilegiado, es una oportunidad no solo de escribir las historias, sino de dirigirlas y producirlas”, terminó.