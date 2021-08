Hablan Elvira Smeke y Paola J. Jasso de la expo “Atlas”, surgida con la cuarentena

Culiacán, Sinaloa. El cuerpo de obra de la exposición “Atlas” inició con la cuarentena, reveló su autora, la artista visual Elvira Smeke, durante un conversatorio en torno a esa serie que se exhibe en el Museo de Arte de Sinaloa, y agregó que “estar encerrada en casa me hizo reflexionar y me llevó a evocar recuerdos sobre mi infancia; me llevó a diversos sitios, a casa de los abuelos, de cuando uno era inocente y me llevó a hacer dibujos que nunca había pintado”.

En una charla virtual en la que participó además la curadora e historiadora Paola J. Jasso, esta actividad fue transmitida por Facebook Live y puede verse a través de la cuenta @MASINculiacan, y contó con la moderación de Alejandra Larrondo, Directora del Museo de Arte de Sinaloa.

Cómo surgió la exposición Atlás

Elvira Smeke comentó que “todo empezó cuando mis padres me donaron un grupo de cajas con pertenencias de mis abuelos, que acababan de fallecer, con fotografías y otros objetos, y al mirarlos me encontré con momentos, con recuerdos, con gentes, con retratos de gentes que conocí y de otras que no, lo que me hizo imaginar historias que me inventé para completar otras que escuché”.

Agregó que el título “Atlas”, alude al titán de la mitología griega que fue condenado por el dios Zeus a cargar el peso del mundo sobre sus espaldas, y se refiere a cómo nosotros, como seres humanos, cargamos nuestras historias y todo nuestro contexto en nuestras espaldas, y de cómo eso se refleja en lo que somos, explicó.

La muestra se integra con texturas de encajes, con cerámicas, con fotografías, con muchos mapas (rutas de GPS de sus caminatas sin rumbo); objetos que salieron de sus cajones, de esos que todos tenemos guardados y de los que no nos desprendemos porque tienen una historia guardada, dijo

Por su parte, Paola Jasso comentó cómo dio forma a esta muestra a través de su trabajo de curaduría, en la que “sin duda los mapas no reflejan algo verdadero, sino que son la interpretación de un lugar en la geografía, y para mi eran importantes resaltar estas realidades y ficciones para hablar de su vida más íntima y de las vulnerabilidades que generó al crecer, al vivir”.

“Cuando empezamos a hablar de la expo teníamos un cuerpo de obra pasado, que revisamos como un camino a seguir, pero fuimos encontrando esta idea de los mapas en la creación de este mundo y de cómo conectaba con otros mundos.

Esto nos fue llevando a armar esta narración como una historia a partir de la casa, relacionándola con la vulnerabilidad de estar dentro de los objetos cotidianos, a partir de la historia que cuenta Elvira, dijo.

Elvira Smeke, (México, 1978) se formó́ como fotógrafa en la Academia de Artes Visuales (AAVI) y Escuela Activa de Fotografía. Es historiadora de arte (Instituto de Cultura Superior, 2015), enfocándose en los estudios de género (UMass Dartmouth, 2017) y en estudios de filosofía (Universidad Iberoamericana, 2018).