Habrá subasta de libros hoy en Plazuela 27 de Septiembre

Los Mochis, Sinaloa.- Este día y mañana se subastarán libros en el Libretón que dará inicio a partir de las 17:00 horas en la Plazuela 27 de Septiembre.

Serán verdaderas joyas de la literatura universal las que se subasten, cuyos recursos captados se destinarán a la compra de una carpa para el puesto de venta de libros de José Ramón Vázquez, a quien en días pasados le quemaron su acervo. También agradeció al alcalde de Ahome, Billy Chapman, su donación de una carpa, 2 mesas y cuatro sillas y su gran colección de libros de su biblioteca personal.

“Estoy más que feliz con la respuesta de la gente, que ha cambiado de verdad mi vida, he renacido de esas cenizas; he recibido miles de libros y muchos mensajes que me han fortalecido el alma; muestras de apoyo de los mochitenses, de personas de muchas partes del país y del extranjero, que se dieron cuenta a través de los medios de comunicación y Google del incendio que devoró todos mis libros y discos, desde Francia, San Diego, Nuevo México, San Antonio, Bogotá, Guatemala, de Chiapas”, comentó el afectado.

La subasta

El público que acuda a la subasta podrá adquirir libros diversos, desde La vida de Gandhi, Dalái Lama, El arte de vivir en el nuevo milenio, El secreto está en tu interior; Las tres llaves, de Pita Ojeda, libro sobre pintura, de cocina; El catecismo de la Iglesia católica; Derecho penal en México; La vida y caza, su entorno del venado; de Enfermería, Medicina quirúrgica; Vida del desierto, La caza del águila, Anécdotas de la vida de Pancho Villa, por mencionar algunas, así como tres libros que le enviaron y con los que se identificó: El lado positivo del fracaso, de John C. Maxwell; La actitud del vencedor, El hombre en busca del sentido último: el análisis existencial y la conciencia, de autor Viktor E. Frankl; Sentimientos de la Nación, Transición, de Carmen Aristegui y Ricardo Trabulsi, los cuales estarán disponibles al mejor postor.

6 ,000 pesos es el costo de la carpa que ocupa para su local de venta de libros para resguardarlos de la lluvia y el sol.