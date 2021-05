Hay que hacer en el arte un campito a lo utilitario: Ricardo Corral, artista plástico de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El artista plástico de Los Mochis, Ricardo Corral, con una gran trayectoria en la pintura, gráfica y escultura, y un estilo definido que ha logrado a lo largo de 30 años, ahora incursiona en la cerámica a la que ve como una gran posibilidad de hacer un arte utilitario.

En sus piezas porcelanizadas que realiza con la preparación de pastas, moldea, decora, hornea y pinta, en una monococción, también plasma la riqueza cultural de región.

Su proyecto es montar una galería y venta del arte en la cerámica, sin dejar la pintura con la cual ha logrado múltiples premios.

¿Cómo ha sido tu experiencia en la cerámica, que estás realizando ahora?

Me gustó la cerámica por los colores de las piezas y las formas, me jalaba un poco ser escultor. Fui a dar al primer taller de cerámica en Coyoacán de Alberto Díaz de Cosío, donde ahí estudiaba Francisco Toledo, otros de los maestros que admiro mucho, pero no logré hornear porque eran hornos enormes para realizar grandes vajillas de exportación.

Pasan los años y me encuentro con el maestro Grimaldo, de Culiacán, que me insistía que mis colores del arte son como la cerámica. No le hacía caso porque yo era artista plástico. Y después de 5 años me convenció y entré a los premios nacionales de cerámica en el 2017.

Quedé impresionando por la gran cantidad de artesanos que hay en el país, se reúne entre 500 a 800 artesanos, y es impresionante y admirable la calidad de arte que hacen nuestros artesanos mexicanos.

Tlaquepaque es la sede y la capital del barro en México. Aquí me quedo, tres años nada más, me dije, nunca voy a igualar a estas gentes, y fue al revés, tuve unos ahorros y pude comprar un horno, y me quedé con la cerámica, lo adquirí por desarrollar la escultura, pero la propia cerámica es una rama muy completa y compleja.

El artista plástico Ricardo Corral Gastélum. Foto: Jorge Cota/ Debate

¿Hacia dónde van encaminados tus proyectos?

La pandemia (de Covid-19) nos ha hecho reflexionar en muchas cosas, y una de ellas es que ya cuento mis años. El hecho de hacer cosas pequeñas no implica que no he logrado hacer gran obra, ni me preocupa, yo creo que hacer pequeñas cosas es muy digno. La cerámica me ha dado ese descanso, esa paz, de hacer pequeñas piezas, y ahí me quiero quedar.

La pandemia, los tiempos que vienen a los artistas nos hacen reflexionar de un arte nuevo, de qué queremos lanzar ahora. Cambiaron los tiempos, los mercados del arte se cerraron, muchos museos; ya el arte no es el mismo ni va a hacer, yo pienso que hay que hacerle al arte un campito a lo utilitario, y la cerámica te da esa posibilidad.

Una cerámica utilitaria, un plato, una taza, una vajilla, una azucarera es un elemento artístico que puede estar en la mesa de las familias, en un restaurante, que comas con placer, con estética, junto con una buena gastronomía.

El soporte es un plato, una cazuela que hacen los alfareros, hay esa posibilidad en la cerámica, me da el camino para que lo que hago en arte tenga un objetivo y sea aprovechado.

Algunas piezas de cerámica con imágenes icónicas de la cultura regional del artista Ricardo Corral. Foto: Jorge Cota/ Debate

En estos 10 años en la cerámica, ¿cuál es el distintivo que te caracteriza?

He querido recuperar el aspecto antropológico… tenemos una riqueza cultural bella históricamente en nuestra región, influenciada en dos corrientes: lo indígena y nuestra fundación en el cultivo de caña, y he querido recuperar iconos, plasmar imágenes de sus orígenes, los primeros ingenios azucareros que hubo, los rasgos indígenas, sus elementos, sus máscaras y danzas; toda esa riqueza cultural va en mis piezas.

Azucarera con la imagen pintada del exingenio azucarero de La Florida, Ahome. Foto: Jorge Cota/ Debate

Trayectoria

Ricardo Corral Gastélum nació en Los Mochis, Sinaloa, el 7 de julio de 1966. Artista plástico y visual, cuenta con mas de 40 exposiciones individuales y colectivas. Actualmente estudia la licenciatura en Arte y Tradición en el Centro Morelense de las Artes, en Cuernavaca.

Dirige el espacio cultural Textil y Barro Santo, taller de cerámica, en Los Mochis. En el 2020 tomó el taller de cerámica Engobes para cerámica en Cerámica Villafañe en San Luis Potosí, impartido por el maestro Luis Batres.

Ha tomado diversos cursos y talleres en la pintura, escultura, gráfica, cerámica. Cuenta con varios premios en el Salón de la Plástica Ahomense, de la UAS, Antonio López Sánez, de Aguascalientes, Monterrey y Querétaro.