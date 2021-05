Hay una figuración potente en México: Nacho Vergara

Los Mochis, Sinaloa.- El experimentado pintor español Nacho Vergara (Albacete, 1990) se encuentra en la ciudad de Los Mochis, donde imparte el taller Membrana entre el relato y la superficie, a artistas plásticos locales, en el salón del Plantario del Parque Sinaloa.

Este fue posible a la iniciativa del pintor villahomense Alejandro Álvarez y al apoyo de la Fundación Mahuvala, A.C., que preside Mario Humberto Vargas Landeros.

En entrevista para Debate el joven pintor, reconocido por su estilo figurativo en la plástica, comparte sus experiencias y sus conocimientos en la historia del arte y la pintura.

Su trayectoria

Nacho Vergara cuenta que cuando salió de la carrera de Bellas Artes en Madrid, no había aprendido demasiado de sus profesores.

Hizo algunos talleres con maestros como Antonio López, con quien aprendió mucho de lo que sabe y descubrió un nivel superior del arte y la pintura.

Siempre me ha gustado mucho la figuración, he probado cosas mas abstractas porque contiene mas narrativa, y con la figuración la narrativa desaparece, no está contando nada”, explica.

En su estancia en China organizó algunos talleres con un grupo de artistas chinos del TIAC que fueron alumnos de Antonio López y que ayudan a otros artistas internacionales. Eso le abrió puertas para ir a Taiwán donde fue becado un mes en producción artística.

Mas tarde obtuvo una beca en Shanghai y otra en Pekín. Y en Albuquerque hizo el último año de su carrera.

Ahora vino a México, un país que siempre le ha llamado un montón la atención, dijo, sobre todo el cine de Luis Buñuel, que siempre le ha causado mucha curiosidad, y le interesa mas que nada cómo es la gente de aquí, y surgió la oportunidad de dar el taller a invitación de Alejandro Álvarez, durará 6 días, y en el que la narrativa sigue al relato y este tiene que ir vinculado por la piel de la pintura, lo materialista de cómo está el pigmento puesto en el lienzo y el relato es como un ser humano que lee esos pigmentos en el lienzo de la historia, y en el taller lo que hacen es usar el bodegón como excusa para hablar de todo eso, explica.

Mario Alberto Vargas Landeros, Nacho Vergara, Alejandro Álvarez y Mario Vargas Quintero. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Su proceso creativo

El pintor confiesa que él prefiere el óleo en su obra, pero siempre está en constante búsqueda, y ahora investiga otro tipo de técnica de mezclar el óleo en rótulo o spray. Es un artista disciplinado y muy metódico.

“Me levanto, desayuno una taza de café con tres galletas mientras veo un video de ajedrez. A las 9 de la mañana me voy al estudio y termino a las 6:30 de la tarde, voy al gimnasio y después me voy a casa; los fines de semana estoy con mis amigos. Hay temporadas que paso sin pintar dos o tres semanas, es parte de la fase de creación y la fase de llenarte, pinto ocho obras a la vez, porque se cocina muy lento. Lo mío es de percepción y de intuición, depende de cómo conectas con las emociones que te da una obra”.

Nacho Vergara describe su obra narrativa y con estilo de vida y considera que los grandes pintores como Velázquez son grandes porque son actuales, y no pasarán de moda, se han vuelto clásicos.

En el taller Membrana entre el relato y la superficie, que imparte a artistas plásticos locales. Foto: Libertad Montoya/ Debate

La pandemia de Covid-19

Consideró a esta etapa que sufrió más a posteriori, pero no le ha cambiado su perspectiva de hacer arte porque la pandemia “es una anécdota, y las cosas de arte sobre el arte que a mí me interesa no es una anécdota, son cosas básicas del ser humano. La pandemia es importante pero es un año, y lo realmente importante que sucede en el arte es cuando hablan de una condición del ser humano que es verdad. Es una situación externa que nos ha trastocado, pero a mí no tanto para que yo hable de la pandemia en mis cuadros”.

La pintura mexicana

El pintor español reconoce que lo poco que ha visto de galerías en la Ciudad de México le parece que hay una figuración muy potente en México, una pintura muy atrevida, con mucho color y contraste; es una manera de vivir el color, muy férrea, muy presente.

Ahora estoy comenzando a entender la cultura mexicana y me cuadra lo que he visto hasta ahora”, puntualiza.

Trayectoria

Fundación Mahuvala, A.C., en apoyo al arte

La Fundación Mahuvala, A.C., creada desde marzo de 2015, es presidida por Mario Alberto Vargas Landeros cuyo objetivo es apoyar al talento de los artistas locales, a alumnos brillantes en la ciencia y la tecnología para que desarrollen sus posibilidades y habilidades, hasta niños con cáncer.

Entre los artistas que ha apoyado está Alejandro Álvarez Ibarra durante su estancia en España en el 2019. Ahora apoya la estancia del pintor español Nacho Vergara, quien imparte un taller de seis días en Los Mochis.

El próximo año, esta fundación pretende organizar otro taller con otro artista de talla internacional.